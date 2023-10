ഇന്ധനവിലയുടെ കുടിശിക നൽകുന്നില്ല; ഇന്ധനം കിട്ടാതെ പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾ

കോട്ടയം ∙ നാട്ടുകാർ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ അടക്കം പൊലീസിന്റെ വണ്ടികളെല്ലാം ഇനി വഴിയിൽ കിടക്കും! കുടിശിക ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നു പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമകൾ ഇന്ധനം കൊടുക്കാതായിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി. ഇന്ധനവിലയുടെ കുടിശിക നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ മൗനത്തിലാണ്. കുടിശികയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കാനാണു പൊലീസിനു ‘മുകളിൽ’ നിന്നുള്ള നിർദേശം.

‘സ്പോൺസർമാരെ’ കണ്ടെത്തിയാണ് ഇതുവരെ ഇന്ധനം നിറച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്പോൺസർമാരെ കിട്ടാതെയുമായി. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ വ്യക്തിപരമായി കടം പറഞ്ഞും ഡീസൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കു സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്നു പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് എത്ര നാൾ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നറിയാതെ ആശങ്കയിലാണു ജില്ലയിലെ പൊലീസ്.

നഗരത്തിൽ ശാസ്ത്രി റോഡിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നാണു കൂടുതൽ പൊലീസ് വാഹനങ്ങളും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാത്രം 48 ലക്ഷം രൂപ കുടിശികയുണ്ട്. കൺട്രോൾ റൂം, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, എആർ ക്യാംപിലെ വാഹനങ്ങൾ അടക്കമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത്. ക്യാംപിലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് അധികം ഓട്ടമില്ലാത്തതിനാൽ അത്ര പ്രശ്നമില്ല.

English Summary: No payment of fuel price arrears; Police vehicles not getting fuel