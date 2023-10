കസ്റ്റഡി വിവരം അന്വേഷിക്കാൻ എത്തി; വൈദികൻ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ചു കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ തിരക്കാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയ മലയാളി വൈദികനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആക്ഷേപം. യുപി അലഹാബാദ് രൂപതാ സാമൂഹിക സേവന വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഫാ. ബാബു ഫ്രാൻസിസിനെയാണു യുപി നൈനി പൊലീസ് ഞായറാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ജില്ലാക്കോടതി തള്ളിയെന്നും ഇന്നു മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും രൂപതാ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

വൈദികൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ചു പ്രദേശത്തെ ബിജെപി നേതാവ് വൈഭവ്നാഥ് ഭാരതി നൽകിയ പരാതിയിലാണു നടപടിയെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭാംഗമായ പാസ്റ്ററെയും സഹോദരനെയും മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ചു ഞായറാഴ്ച പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തിരക്കാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ െചന്നപ്പോഴാണു ഫാ. ബാബു ഫ്രാൻസിസിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നു രൂപത ചാൻസലർ ഫാ. ഇസിദോർ ഡിസൂസ പറഞ്ഞു.

ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നെന്നും വൈഭവ് ഭാരതി പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 9 പേർക്കെതിരെയാണു പരാതി. എന്നാൽ, മതപരിവർത്തന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും വർഷങ്ങളായി പ്രദേശത്തെ സാമൂഹിക സേവനരംഗത്തു സജീവമാണു ഫാ. ബാബു ഫ്രാൻസിസെന്നും രൂപതാധികൃതർ പറഞ്ഞു.

