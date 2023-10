കരുവന്നൂർ കേസിലെ പ്രതികളെ ജയിലിൽ ഒരുമിച്ചു പാർപ്പിക്കരുതെന്ന് നിർദേശം

കൊച്ചി∙ കരുവന്നൂർ കേസിലെ പ്രതികളായ സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനുമായ പി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷൻ, കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ മുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് സി.കെ.ജിൽസ്, സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഉടമ പി.സതീഷ്കുമാർ, ഇടനിലക്കാരൻ പി.പി.കിരൺ എന്നിവരെ കാക്കനാട് ജില്ലാ ജയിലിൽ ഒരുമിച്ചു പാർപ്പിക്കരുതെന്നു പിഎംഎൽഎ (കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം) പ്രത്യേക കോടതി നിർദേശിച്ചു.

നാലുപ്രതികളും കോടികളുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച സംഘടിത കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാണെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലും അന്വേഷണവും പൂർത്തിയാക്കും മുൻപ് കോടതിവിധി ലംഘിച്ച് ഇവരെ ഒരുമിച്ച് ജില്ലാ ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ച നടപടി അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കുമെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഒന്നാം പ്രതി പി.സതീഷ്കുമാർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ജയരാജൻ.പി, മുകുന്ദൻ എന്നിവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായും സതീഷ്കുമാറിന്റെ തന്നെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പല തവണ വലിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടതായും ഇ.ഡി കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി സബ് ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രതികളെ എന്തുകൊണ്ടാണു ജയിൽ അധികാരികൾ സ്വന്തംനിലയിൽ ജില്ലാ ജയിലിലേക്കു മാറ്റിയതെന്നും ഇ.ഡി. സംശയം ഉന്നയിച്ചു.

ജയിൽ ഡിഐജിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണു പ്രതികളെ മാറ്റിയതെന്ന ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ വിശദീകരണം വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല. ഇത്തരമൊരു നിർദേശം ഡിഐജി നൽകിയിട്ടില്ല. 60 പേരെ പാർപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സബ് ജയിലിൽ 110 പേരുണ്ടെന്ന വാദത്തിലും കഴമ്പില്ല. കരുവന്നൂർ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലെ 2 പ്രതികൾ വരുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ജയിൽപുള്ളികളുണ്ട്. പി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷനെയും സി.കെ.ജിൽസിനെയും മാറ്റിയതിനു ശേഷവും ഇവിടെ ശേഷിയിൽ കൂടുതൽ തടവുപുള്ളികളുണ്ട്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടു പുള്ളികളെ മാത്രം കോടതിയുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതി വാങ്ങാതെ ജില്ലാ ജയിലിലേക്കു മാറ്റിയതെന്ന ചോദ്യത്തിനു വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ല. തുടർന്നു പി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷൻ, സി.കെ. ജിൽസ് എന്നിവരെ വീണ്ടും എറണാകുളം സബ് ജയിലിലേക്കു മാറ്റി. സതീഷ്കുമാറും കിരണും ജില്ലാ ജയിലിൽ തുടരും.

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ മറ്റൊരു സിപിഎം കൗൺസിലറായ മധു അമ്പലപുരം, ഒന്നാം പ്രതി സതീഷ്കുമാറിന്റെ സഹോദരൻ പി.ശ്രീജിത്ത്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സനൽകുമാർ എന്നിവരെ ഇ.ഡി ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തു. മധുവിനെ ആദ്യമായാണു ചോദ്യം ചെയ്തത്. മധുവിന്റെ‌ മൊഴികൾ പരിശോധിക്കാൻ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ കൂടുതൽ കൗൺസിലർമാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

English Summary : Suggested that the accused in the Karuvannur case should not accommodate together in jail