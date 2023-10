കരുവന്നൂരിൽ 14 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപം; എന്നിട്ടും പണം കിട്ടാതെ ശശി മരിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട ∙ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകനായ അംഗപരിമിതനു ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ പണം ബാങ്കിൽനിന്ന് അനുവദിച്ചില്ല; പണം കടം വാങ്ങി നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം സാന്ത്വന പരിചരണകേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 30നു മരിച്ച കരുവന്നൂർ തേലപ്പിള്ളി കൊളങ്ങാട്ടുപറമ്പിൽ ശശിയുടെ (53) കുടുംബമാണു പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ശശിയുടെയും അമ്മയുടെയും പേരിൽ 14 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപമുള്ളപ്പോഴാണു ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യപ്പെട്ട തുക ബാങ്ക് അനുവദിക്കാതിരുന്നതെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.

ജന്മനാ അംഗപരിമിതനായ ശശിയെ ഓഗസ്റ്റ് 22ന് ആണു തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്നു മാപ്രാണത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 50,000 രൂപ മാത്രമാണു ബാങ്ക് പാസാക്കിയത്. വീണ്ടും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ 50,000 കൂടി നൽകി. തുടർന്ന് ബാങ്കിൽ ചേർന്ന കമ്മിറ്റിയിലെത്തി ആവശ്യം വിശദീകരിക്കണമെന്നായി.

ചികിത്സാരേഖകളും ഡോക്ടറുടെ കത്തുമെല്ലാം സമിതിക്കു മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ശശിയുടെ അമ്മ തങ്കയുടെ പേരിൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് നിക്ഷേപിച്ച 40,000 രൂപയാണു നൽകിയതെന്നു കുടുംബം പറയുന്നു. ആകെ 5 തവണ അപേക്ഷിച്ച് 1.90 ലക്ഷം രൂപയാണ് കിട്ടിയത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ 3 ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങേണ്ടിവന്നു. കുടുംബസ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൂമി വിറ്റുകിട്ടിയ 14 ലക്ഷം രൂപയാണ് ശശിയുടെയും അമ്മയുടെയും പേരിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്.

സഹായവുമായി സുരേഷ് ഗോപി

∙ ശശിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ടി സഹോദരി മിനി പലയിടങ്ങളിൽനിന്നായി വായ്പ വാങ്ങിയ 3 ലക്ഷം രൂപയും അമ്മ തങ്കത്തിന്റെ തുടർചികിത്സയ്ക്കും മരുന്നിനുമുള്ള ചെലവും ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന്, വീടു സന്ദർശിച്ച സുരേഷ് ഗോപി കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പുനൽകി.

English Summary: 14 lakh rupees investment in Karuvannur; still Sasi died without getting money