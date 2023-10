ബന്ധുവായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു ഗർഭിണിയാക്കി; പ്രതിക്ക് 80 വർഷം കഠിനതടവ്

ചെറുതോണി ∙ ബന്ധുവായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസിൽ പ്രതിക്ക് 80 വർഷം കഠിനതടവും 40,000 രൂപ പിഴയും ഇടുക്കി അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജി ടി.ജി.വർഗീസ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി ലഭിച്ച ശിക്ഷയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശിക്ഷയായ 20 വർഷം പ്രതി തടവ് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാവും. 2020ൽ രാജാക്കാട് പൊലീസാണു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

പെൺകുട്ടിയുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഷിജോമോൻ ജോസഫ് ഹാജരായി.

English Summary: 80 years rigorous imprisonment for the accused in rape case