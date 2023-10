പിടിവിട്ട കടമെടുപ്പ്, ആശങ്ക; പൊതുകടം വർധിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമായ അവസ്ഥയെന്ന് ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതുകടം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ കേരളം പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നും ഇത് ആശങ്കാജനകമായ അവസ്ഥയാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷന്റെ (ഗിഫ്റ്റ്) പഠനത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ നില തുടർന്നാൽ നിലവിലെ ബാധ്യത തീർക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കടമെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും ഗിഫ്റ്റിന്റെ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2000–01 ൽ 25,721 കോടിയായിരുന്ന പൊതുകടം ഇപ്പോൾ 3.57 ലക്ഷം കോടിയായി.

ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് എത്ര കടം താങ്ങാനാകുമെന്നു നിർണയിക്കുന്നത് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ (ജിഎസ്ഡിപി) എത്ര ശതമാനം കടമുണ്ടെന്നു നോക്കിയാണ്. ജിഎസ്ഡിപി– കടം അനുപാതം കഴിഞ്ഞ വർഷം 39 ശതമാനത്തോളമെത്തി. കടം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ 2004–05 മുതൽ 2012–13 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഒഴികെ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ ഡോ. പി.എസ്.രഞ്ജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഠനത്തിൽ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ:

∙ ജിഎസ്ഡിപിയുടെ 27.8 ശതമാനത്തിൽ താഴെ പൊതുകടം എത്തിക്കാൻ സർക്കാരിനു കഴിയണം.

∙ സാമൂഹിക സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചെലവുചുരുക്കലിലേക്കു പോകുന്നത് ഉചിതമല്ല.

∙ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ കടമെടുക്കണം, കേന്ദ്ര സഹായം തേടണം.

∙ സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളോടു കിടപിടിക്കുമ്പോഴും നികുതി നിരക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ നിലവാരത്തിലാണു കേരളം.

ചെലവുകുറയ്ക്കൽ പരിഹാരമല്ല

കടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണു കേരളമെന്ന റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ശരിയല്ലെന്നു ഗിഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. കടഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരുകൾ ചെലവു കുറയ്ക്കണമെന്ന നിർദേശവും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. നികുതി വരുമാനത്തിൽ 18.5% എന്ന മികച്ച വളർച്ച നേടാൻ കേരളത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ആകെ നികുതി വരുമാനത്തിൽ തനതു നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ പങ്കാകട്ടെ 85.5 ശതമാനമായി. ഇൗ മികവിൽ കേരളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അതേസമയം, കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുള്ള സഹായം 25.8 ശതമാനമായിരുന്നത് 20.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

English Summary: Borrowing concern; Gulati Institute says that increasing public debt is a worrying situation