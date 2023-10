തട്ടിപ്പ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജോലിയുടെ പേരിലും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ നിയമനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തട്ടിപ്പു നടത്തിയ സംഘം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തും പണം തട്ടിയെന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ റഹീസിനെ തിരുവനന്തപുരം കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തതിലാണു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.



നാഷനൽ ആയുഷ് മിഷന്റെ കീഴിൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടറായി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തട്ടിപ്പു നടത്തിയ കേസിൽ പരാതിക്കാരൻ ഹരിദാസൻ കുമ്മോളി അന്വേഷണസംഘത്തിനു മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല. ഇന്നലെയും എത്താഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നു ഫോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല. പൊലീസ് മലപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അഭിഭാഷകന്റെ നിർദേശപ്രകാരം മറ്റൊരിടത്തേക്കു പോയെന്ന വിവരമാണു ലഭിച്ചത്. തന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു ഹോമിയോ ഡോക്ടറുടെ താൽക്കാലിക ജോലി ലഭിക്കാൻ ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ കോഴ കൊടുത്തെന്നും ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെ പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് അഖിൽ മാത്യുവിനു നൽകിയെന്നുമായിരുന്നു ഹരിദാസന്റെ പരാതി.

ഹരിദാസന്റെ സുഹൃത്തും മുൻ എഐഎസ്എഫ് ഭാരവാഹിയുമായ ബാസിതിനും കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ റഹീസിനുമൊപ്പം ഹരിദാസന്റെ കൂടി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് അന്വേഷണസംഘം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഹരിദാസന്റെ അഭാവത്തിൽ റഹീസിന്റെയും ബാസിതിന്റെയും മൊഴിയെടുത്ത ശേഷം റഹീസിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ബാസിതിനെ വിട്ടയച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. റഹീസിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണും സിം കാർഡും ഉപയോഗിച്ച് അഖിൽ സജീവും റഹീസും ചേർന്ന് നാഷനൽ ആയുഷ് മിഷന്റെ പേരിൽ വ്യാജ ഉത്തരവു തയാറാക്കിയെന്നതിലാണ് അറസ്റ്റ്.

English Summary : Fraud also in the name of security job in Kottayam Medical College