നിപ്പ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലെ എല്ലാവരുടെയും ഐസലേഷൻ പൂർത്തിയായി

കോഴിക്കോട്∙ ജില്ലയിൽ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേരും ഐസലേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ നിപ്പ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ 21 ദിവസം പൂർത്തിയായി. അടുത്ത 21 ദിവസം കൂടി സുരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ‘ഡബിൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പിരിയഡ്’ ആയി കണക്കാക്കി കൺട്രോൾ റൂം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



പോസിറ്റീവായ വ്യക്തികളുടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലുള്ള മുഴുവൻ വ്യക്തികളും ഇന്നലെ ഐസലേഷനിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്നു. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ആകെ 1288 പേരാണ് സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1180 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചു. ഇൻഡക്സ് രോഗിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. 90 ശതമാനത്തിനടുത്ത് മരണനിരക്കുള്ള നിപ്പ രോഗത്തിന്റെ മരണനിരക്ക് ഇത്തവണ 33 ശതമാനം മാത്രമാക്കി ചുരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വെന്റിലേറ്ററിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. 26നു കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിപ്പയിൽ ജില്ല കൈവരിച്ചത് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന് മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.

English Summary : Isolation of everyone on the Nipah contact list is complete