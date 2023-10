കെ.സുധാകരന്റെ കേരളയാത്ര ജനുവരിയിൽ; ഈ മാസം പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമൊത്ത് ജില്ലാപര്യടനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ജനുവരിയിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ കേരളയാത്ര നടത്തും. എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരിടത്തു സ്വീകരണമുണ്ടാകും. ഡിസംബറിൽ പ്രധാന നേതാക്കൾ നയിക്കുന്ന 7 മേഖലാ ജാഥകൾ നടത്തും. ഈ മാസം 19 മുതൽ നവംബർ 17 വരെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ചേർന്നു ജില്ലാ പര്യടനം നടത്തും. ഡിസംബറിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പേരിൽ കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കാനും കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിലും നിർവാഹക സമിതിയിലും തീരുമാനമായി.

പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽനിന്നു നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചു കരുവന്നൂർ ബാങ്കിന്റെ നഷ്ടം നികത്താനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തോടു യുഡിഎഫിന്റെ ബാങ്കുകൾ സഹകരിക്കില്ല. മണ്ഡലം പുനഃസംഘടന 85% പൂർത്തിയായെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ജില്ലാ പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ 4നു കോട്ടയത്തെത്തും. ഇടുക്കിയിലെ പര്യടനം 7ന് ആണ്.

ആന്റണിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്; വേണുഗോപാലിന്റെ താക്കീത്

കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തമ്മിൽ ഊഷ്മള ബന്ധം വേണമെന്നും അതു പ്രവർത്തകർക്കു ബോധ്യപ്പെടണമെന്നും കെപിസിസി നിർവാഹക സമിതിയോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകസമിതിയംഗം എ.കെ.ആന്റണി. സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ ഉത്തരവാദിത്തം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണമെന്നും കഴിവുള്ളവർ പാർട്ടിയിൽ വേറെയുമുണ്ടെന്നോർക്കണമെന്നുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമായി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ.

കെപിസിസി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമാണു പാർട്ടിയിൽ അവസാന വാക്കെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആന്റണി ഉപദേശത്തിനു മുതിർന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചുപോകണം, ഒരുമിച്ചാണെന്ന തോന്നൽ അണികൾക്കു നൽകുകയും വേണമെന്നും ആന്റണി പറഞ്ഞു. ഭാരവാഹികൾ പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ ചുമതല നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂവെന്നു വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

‘സതീശനുമായി തർക്കമില്ല’

വി.ഡി.സതീശനുമായി ഇപ്പോൾ തർക്കമില്ലെന്നും പുതുപ്പള്ളി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം വന്ന ദിവസമുണ്ടായത് ആര് ആദ്യം സംസാരിക്കണമെന്ന ചെറിയൊരു തർക്കം മാത്രമെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ. ചാനലുകൾ ‘കോൽ’ കൊണ്ടുവച്ചതു താൻ അറിഞ്ഞില്ല. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഇത്തവണ ലോക്സഭയിലേക്കു മത്സരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നു പാർട്ടിയോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി 9ന്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജാതി സെൻസസ്, ഒബിസി സംവരണം എന്നിവയടക്കം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി ഈ മാസം ഒൻപതിനു രാവിലെ 10.30നു യോഗം ചേരും. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു വർഷാവസാനം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച ശേഷം ഡൽഹിയിൽ ചേരുന്ന ആദ്യ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗമാണിത്. കഴിഞ്ഞ മാസം സമിതി ഹൈദരാബാദിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു.

