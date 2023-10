കെഎസ്ആർടിസി: പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാതെ രണ്ടായിരത്തോളം പേർ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽനിന്നു 2022 മുതൽ വിരമിച്ച ജീവനക്കാർ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിൽ. 2022ൽ വിരമിച്ച 1005 പേർക്കും 2023ൽ വിരമിച്ച 841 പേർക്കുമാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്.



പിഎഫിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയിലും ലഭിക്കേണ്ട തുക പോലും ഇവർക്കു ലഭിക്കാതായതോടെ, മക്കളുടെ വിവാഹം പോലും മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണു പലരും. വിരമിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ വരെ നടത്താനിരുന്നവരോടാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഇൗ ചതി.

2022ൽ വിരമിച്ചവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകാൻ 72 കോടി രൂപയും 2023ൽ വിരമിച്ചവർക്കു നൽകാൻ 37 കോടിയുമാണു വേണ്ടത്. ശമ്പളം നൽകാൻ പോലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായതിനാൽ ഇതിന് തുക കണ്ടെത്തുക ഇപ്പോൾ അസാധ്യമാണെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ മറുപടി. ഇൗ അവസ്ഥ ഗതാഗതവകുപ്പ് ധന വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഇവർക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷനും ലഭിക്കുന്നില്ല. ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ സ്ഥിതിയിലാണ് കെഎസ്ആർടിസിയെ വർഷങ്ങളോളം സേവിച്ച ഇൗ മുൻ ജീവനക്കാർ.

English Summary : KSRTC: About 2000 people without getting pension benefits