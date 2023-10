പ്രതിപക്ഷം ശക്തം; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ ആക്രമണത്തെ മന്ത്രിമാർ ചെറുക്കണം: സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റേത് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണമാണെന്ന് സിപിഎം. ഇതിനെതിരെ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാൻ മന്ത്രിമാർക്കു കഴിയണമെന്നു പാർട്ടി നിഷ്കർഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയോഗം അംഗീകരിച്ച സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണിത്.



സർക്കാരിനെതിരെ, പ്രത്യേകിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ, അവമതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ നടക്കുന്നു. സ്വന്തം പ്രസ്താവനകളിൽ വിവാദം കലരാതിരിക്കാൻ മന്ത്രിമാരും നേതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കണം. മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസ് അവധി ദിനങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സിപിഎം നിർദേശിച്ചു. ഓഫിസ് സമയത്ത് സ്റ്റാഫ് അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഓഫിസുകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാണെന്ന് മന്ത്രിമാരും ഉറപ്പുവരുത്തണം.

നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തേ മന്ത്രിമാർ പ്രഖ്യാപിക്കാവൂ. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകരുത്. പ്രകടനപത്രികയിൽ ഊന്നിയാകണം വകുപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. ജില്ലകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ ആ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അതീവജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും പാർട്ടി നിർദേശിച്ചു.

English Summary : Ministers to resist attack against Chief Minister says CPM