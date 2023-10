കർണാടക മോഡൽ ‘കേരളവും’ പിന്തുടരണമെന്ന് കനഗോലു; ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മുതലാക്കണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കർണാടകയിൽ ചെയ്തതു പോലെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം കേരളത്തിൽ വോട്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും സാധിക്കണമെന്ന് എഐസിസിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ സുനിൽ കനഗോലു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തയാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ 20 മണ്ഡലങ്ങളിലും കനഗോലുവിന്റെ ടീം നടത്തിയ സർവേയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നിർദേശം.



എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടെന്നാണ് സർവേ നിഗമനം. അതു മുതലെടുക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിനു കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതിൽ സംശയമുണ്ട്. സർക്കാരിനെതിരെ രൂപപ്പെടുന്ന വികാരത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും കനഗോലു അവതരിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗനവുമാണ് ആദ്യത്തേത്. ഭരണതലത്തിൽ വ്യാപകമായ അഴിമതിയാണെന്ന അഭിപ്രായം സർവേയിൽ ശക്തമായി ഉയർന്നു. കർഷകരും സാധാരണക്കാരും വലിയ വിഷമതകളാണ് നേരിടുന്നതെങ്കിലും അവർക്കൊപ്പമല്ല, എതിരാണ് സർക്കാർ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരാണ് കൂടുതൽ. ഈ സാഹചര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്ന പ്രചാരണം കോ‍ൺഗ്രസ് ആവിഷ്കരിക്കണം.

‘സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ’ പാളിച്ചകൾ കോൺഗ്രസ് തിരുത്തണം. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ബിജെപി ആരംഭിച്ച ശ്രമത്തെ മണിപ്പുരിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ബാധിച്ചെങ്കിലും ആ വിഭാഗം പഴയതു പോലെ യുഡിഎഫിനും കോൺഗ്രസിനും ഒപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നില്ല. മുസ്‌ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ ശ്രമം തിരിച്ചറിയണം.

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സംഘടനാ ദൗർബല്യങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്ന പൊതുവികാരം ചർച്ചയിലും ഉയർന്നു. മണ്ഡലം പുനഃസംഘടന നീണ്ടു പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ കേസ് സുപ്രീംകോടതി നീട്ടിവയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനയുടെ സ്ഥിതിയെന്നായിരുന്നു കെ. മുരളീധരന്റെ പരിഹാസം.

