റോഡ് ക്യാമറ: തെറ്റായ കണക്ക് നിയമസഭയിലും

കോട്ടയം ∙ റോഡ് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അപകടങ്ങളും മരണങ്ങളും കുറഞ്ഞെന്നു കാട്ടുന്ന കണക്ക് നിയമസഭയിലും ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു നൽകിയിരുന്നു. 2022 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെയും 2023 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെയും കണക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്തായിരുന്നു മറുപടി. 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ 3366 അപകടം, 307 മരണം, പരുക്കേറ്റവർ 4040; 2023 ൽ ക്യാമറ വച്ച ശേഷം ഓഗസ്റ്റിൽ 1065 അപകടം, 58 മരണം, 1197 പേർക്ക് പരുക്ക് എന്ന കണക്കാണ് സെപ്റ്റംബർ 12ന് നൽകിയത്.



ഇടത് എംഎൽഎമാരായ എം. നൗഷാദ്, കെ.ടി.ജലീൽ, വി.ജോയി, പി.പി.സുമോദ് എന്നിവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു ഇത്. ഇതേ കണക്കുകളാണ് ഹൈക്കോടതിയിലും ഗതാഗതവകുപ്പ് നൽകിയത്.

കണക്കെടുപ്പിന് 2 മാസം വരെ താമസം



തിരുവനന്തപുരം ∙ അപകടത്തിന്റെ കണക്കും വിവരങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു പൊലീസിന് റാപ്പിഡ് എന്ന ആപ്പുണ്ടെങ്കിലും പൊലീസ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയിൽ അപകടങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പിനു 2 മാസം വരെ കാലതാമസമുണ്ട്.



റാപ്പിഡ് എന്ന ആപ്പ് കേരള പൊലീസിന്റെയും കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗതവകുപ്പിന്റെയും കൂടിയാണ്. ഇതിൽ അപകടം സംബന്ധിച്ച് 70 വിവരങ്ങളാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൗ വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന്റെ പക്കലുണ്ടെങ്കിലും പരമ്പരാഗതരീതിയിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അന്തിമകണക്കായി പുറത്തുവിടുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ കണക്ക് ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണമായി പറയുന്നതും ഇൗ കാലതാമസമാണ്.

അത്യാവശ്യത്തിനു കോടതിയോ മറ്റോ അപകടക്കണക്കുകൾ ചോദിച്ചാൽ റാപ്പിഡ് ആപ്പിൽ നിന്നു നൽകാറാണ് പതിവ്.

വാദം ആവർത്തിച്ച് മന്ത്രി



കുമ്പള (കാസർകോട്) ∙ റോഡ് ക്യാമറ വന്നശേഷം വാഹനാപകടങ്ങളും ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളും കുറഞ്ഞെന്ന വാദം മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ആവർത്തിച്ചു. ‘ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ പല കോണിൽനിന്നും വന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ, രാജ്യത്തു തന്നെ മാതൃകയായ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്’ – മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ കണക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചില്ല.



