രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെന്ന ആദ്യ പ്രചാരണം പാളി; കൈക്കൂലി ആരോപണത്തിലെ പ്രതികളെല്ലാം ഇടതുബന്ധമുള്ളവർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിന്റെ ഓഫിസിനെ കൈക്കൂലിയുടെ പേരിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കിയ കേസിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ പ്രതികളെല്ലാം ഇടതുമുന്നണിയുമായി ബന്ധമുള്ളവർ. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ മന്ത്രിക്കെതിരെ ആസൂത്രിത നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്നായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ ആദ്യ പ്രചാരണം. ഇടതു വിരുദ്ധരായ ചിലർ ചേർന്ന് ഇല്ലാക്കഥ ചമച്ചുവെന്നാണു കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം എ.കെ.ബാലൻ ആരോപിച്ചത്.



ഹോമിയോ ഡോക്ടർ നിയമനത്തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇതിനകം അറസ്റ്റിലായ കൊയിലാണ്ടി എകരൂൽ സ്വദേശി റഹീസിന് സിപിഐയോടും പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി അഖിൽ സജീവന് സിപിഎമ്മിനോടുമാണ് ആഭിമുഖ്യം. ഇവർക്കൊപ്പം തട്ടിപ്പിൽ പങ്കാളിയായതിന് പൊലീസ് പ്രതിചേർത്തിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് പറമ്പിൽ ബസാർ സ്വദേശി ലെനിൻ രാജിന് സിപിഎമ്മുമായാണു ബന്ധമുള്ളത്. സിപിഎം സംഘടനയായ കെഎസ്ടിഎയിൽ അംഗമായിരുന്ന മലപ്പുറം സാജു റോഡിൽ കാവിൽ അധികാരക്കുന്നത്ത് റിട്ട. അധ്യാപകൻ ഹരിദാസൻ കുമ്മാളിയാണു പരാതിക്കാരൻ.

പൊലീസിനു 2 തവണ മൊഴി കൊടുത്ത ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത്, മലപ്പുറം പന്തല്ലൂർ സ്വദേശി കെ.പി.മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ബാസിത് എഐഎസ്എഫ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെല്ലാം സിപിഎം, സിപിഐ ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നതിനു പുറമേ, ഇവരെല്ലാം മറ്റു കേസുകളിലും പ്രതികളാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വനഭൂമി പതിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയാണു ഹരിദാസൻ. മന്ത്രി വീണയുടെ ഓഫിസിനെതിരെ പരാതിയുമായി എത്തിയ ഇയാളെ മൊഴിയെടുക്കാൻ പൊലീസ് വിളിച്ചെങ്കിലും ഹാജരായില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞെന്നാണു മലപ്പുറം പൊലീസ് തിരുവനന്തപുരം കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സിഐടിയു പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അഖിൽ സജീവൻ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തട്ടിപ്പു നടത്തിയത് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. അഖിൽ സജീവും റഹീസും ലെനിൻ രാജും ചേർന്നു കുന്നമംഗലത്ത് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ സ്ഥാപനം നടത്തിയപ്പോൾ ഇടപാടുകാരനിൽ നിന്നു പണം തട്ടിയതിന് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. നിയമനത്തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ അഖിൽ സജീവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസ് കോടതിയെ സമീപിക്കും.

അഖിൽ സജീവിനെതിരെ ആദ്യപരാതി സിഐടിയുവിൽനിന്ന്



പത്തനംതിട്ട ∙ സിഐടിയു ഓഫിസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിയനെ ചതിച്ചു പണം തട്ടിയെന്നു കാട്ടി 2022 ലാണ് അഖിൽ സജീവിനെതിരെ സിഐടിയുവിന്റെ അന്നത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.ജെ.അജയകുമാർ പരാതി നൽകുന്നത്. 3,60,000 രൂപ നേതാക്കളുടെ കള്ളയൊപ്പിട്ടു തട്ടിയെടുത്തെന്നാണു പരാതി. പിന്നാലെ അഖിലിനെ 2022 മാർച്ചിൽ ഓഫിസ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കുകയും സംഘടനയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസുകൾക്കു പുറമേ അടിപിടി കേസുകളുമുണ്ട്.

തട്ടിച്ചത് ലക്ഷങ്ങൾ



കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശിക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 40 ലക്ഷം രൂപ, കൈതക്കോട് സ്വദേശി സിജു ജോർജിന് കെഎംഎംഎലിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 10 ലക്ഷം രൂപ, വള്ളിക്കോട് സ്വദേശി വിനോദ് കുമാറിന് ബവ്റിജസ് കോർപറേഷനിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ, ബന്ധുവിനു കെൽട്രോണിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോന്നി ഐരവൺ സ്വദേശി അനീഷിൽനിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ, മകൾക്ക് കെൽട്രോണിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പന്തളം സ്വദേശിയായ മുൻ കോളജ് അധ്യാപകനിൽനിന്ന് 30,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ വാങ്ങിയെന്നാണു പരാതികൾ.



സിജുവിന്റെ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയിട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അഖിൽ സജീവിനെതിരെ പത്തനംതിട്ട മുൻസിഫ്, സബ് കോടതികളിൽ 4 തട്ടിപ്പുകേസുകളുണ്ട്. നാട്ടുകാരെയും പല അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും അഖിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകി പണം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനനഷ്ടം ഭയന്ന് പലരും വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ തയാറാകുന്നില്ല.

English Summary: Allegation of bribery in minister's office, all the accused have left connections