ക്ഷേമനിധി സെസ് പിരിവ് ഊർജിതം; ആനുകൂല്യം മുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങൾ

ആലപ്പുഴ ∙ കെട്ടിടനിർമാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്കുള്ള സെസ് പിരിവ് ഊർജിതമായി നടക്കുമ്പോഴും തൊഴിലാളികൾക്കു പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും മാസങ്ങളായി വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല. 3.86 ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കു 10 മാസമായി പെൻഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല. 617.60 കോടി രൂപ ഈയിനത്തിൽ കുടിശികയാണ്. 1600 രൂപയാണു പ്രതിമാസ പെൻഷൻ.



2022 ഏപ്രിലിനു ശേഷം വിരമിച്ച നിർമാണത്തൊഴിലാളികൾക്കാകട്ടെ ഇതുവരെ പെൻഷൻ നൽകിത്തുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല. 17 മാസമായി പെൻഷനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഏകദേശം 35,000 പേർക്കാണു പെൻഷൻ ലഭിച്ചു തുടങ്ങാനുള്ളത്. അംശദായമായി അടയ്ക്കുന്ന തുക വിരമിക്കുമ്പോൾ തിരികെ നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും അതും ഇക്കാലയളവിൽ ബോർഡ് നൽകിയിട്ടില്ല. പുതിയ അപേക്ഷകർക്കുള്ള പെൻഷൻ കുടിശികയും വിരമിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന അംശദായവും കണക്കാക്കിയാൽ അതിനു തന്നെ 100 കോടിയോളം രൂപ വേണ്ടി വരും.

പ്രസവ ആനുകൂല്യവും ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹ ആനുകൂല്യവും 2021 ഡിസംബറിനു ശേഷം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ക്ഷേമനിധിയിലെ അംഗം മരിച്ചാൽ ‍അപേക്ഷിച്ചു 3 മാസത്തിനകം കുടുംബത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യമായ 50,000 രൂപയും ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്.

പെൻഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ അംഗങ്ങൾ ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം പുതുക്കുന്നതു കുറഞ്ഞു. അംശദായം അടയ്ക്കാതെ തന്നെ മാസം തോറും 1600 രൂപ വാർധക്യ പെൻഷൻ ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ഒഴിവാക്കി വാർധക്യ പെൻഷനു പരിഗണിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷ നൽകിയവരുമുണ്ട്.

സെസ് ഒരു വർഷം 200 കോടി രൂപ

10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ ചെലവു വരുന്ന നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം സെസ് ആയി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലേക്ക് അടയ്ക്കണം. അംഗങ്ങൾ പ്രതിമാസ അംശദായം 50 രൂപയും അടയ്ക്കണം. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണു ക്ഷേമനിധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2012 – 2022 വർഷത്തിനിടെ 2,047 കോടി രൂപയാണു സെസ് ഇനത്തിൽ മാത്രം ബോർഡിനു ലഭിച്ചത്. വർഷം ഏതാണ്ട് 200 കോടി രൂപ.

English Summary : Arrears in the tune of crores in building workers board pension