110 അസി.റജിസ്ട്രാർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് സ്റ്റേ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സഹകരണ വകുപ്പിലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം ഓൺലൈൻ മുഖേന നടത്തുമെന്ന ഉറപ്പു നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ 110 അസിസ്റ്റന്റ് റജിസ്ട്രാർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു. കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പ്രകടമായ ലംഘനം നിയമ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള അവഹേളനമാണെന്ന് ട്രൈബ്യൂണൽ വിമർശിച്ചു. സ്ഥലംമാറ്റത്തിൽ വകുപ്പു നൽകിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമെല്ലന്നു വിലയിരുത്തിയ ട്രൈബ്യൂണൽ ഓൺലൈൻ സ്ഥലംമാറ്റം വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



ഓ‍ൺലൈൻ വഴിയുള്ള സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുവേണ്ടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ–ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.കെ.ജയകൃഷ്ണൻ ഫയൽ ചെയ്ത കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിലാണു നടപടി. ഭരണാനുകൂല സർവീസ് സംഘടനകൾ തയാറാക്കുന്ന സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടിക മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലുള്ളവർ നടപ്പാക്കുന്നെന്നാണ് ആക്ഷേപം. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് അട്ടിമറി മുതൽ സംഘങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുവരെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെയും സ്ഥലംമാറ്റം ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കാൻ 2017 ഫെബ്രുവരി 25നു സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. പതിനായിരത്തിലേറെ ജീവനക്കാരുള്ള വകുപ്പുകൾപോലും ഇതു നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും 2500 ജീവനക്കാരുള്ള സഹകരണ വകുപ്പ് ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. തുടർന്നാണു ഹർജിക്കാരൻ ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്.

English Summary : Stay on transfer of one hundred and ten assistant registrars