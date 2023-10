സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കു സർക്കാർ നൽകാനുള്ളത് 1,000 കോടി രൂപ

പാലക്കാട് ∙ നെല്ലു സംഭരണത്തിന്റെ ചുമതല ലഭിച്ച പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കു വിവിധ പദ്ധതികളിലായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകാനുള്ളത് 1,000 കോടിയോളം രൂപ. കാർഷിക കടാശ്വാസവും കർഷകർക്കുള്ള പലിശരഹിത വായ്പയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളിലാണു കുടിശിക. വരുമാനം കുറഞ്ഞ സംഘങ്ങൾ കുടിശിക മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും നെല്ലു സംഭരണത്തിൽ ഈ നിലപാടു പറ്റില്ലെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.



കടാശ്വാസ കമ്മിഷൻ വഴി കർഷകരുടെ വായ്പാകുടിശിക തീർപ്പാക്കിയ വകയിൽ 380 കോടിയോളം രൂപയാണു സംഘങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാനുള്ളത്. ആകെ കുടിശികയുടെ ഒരു വിഹിതം കർഷകർ അടച്ചും ബാക്കി കടാശ്വാസമായി അനുവദിച്ചുമാണു വായ്പ തീർപ്പാക്കുക. കർഷകർക്കു പലിശരഹിത വായ്പ നൽകിയ വകയിൽ 297 കോടി രൂപയാണു സർക്കാർ നൽകാനുള്ളത്. 4% കേന്ദ്രവിഹിതവും കാർഷിക വായ്പ കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തേജനപ്പലിശ എന്ന പേരിൽ 3% പ്രോത്സാഹന ഇളവും നൽകുന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു പദ്ധതി. സംസ്ഥാനം നൽകേണ്ട പ്രോത്സാഹന ഇളവും കേരള ബാങ്ക് മുഖേന ലഭിക്കേണ്ട കേന്ദ്രവിഹിതവും കുടിശികയാണ്. ഓരോ ജില്ലയിലും വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സർക്കാരിനു വേണ്ടി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലും സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കു കോടികൾ കിട്ടാനുണ്ട്.

അതേസമയം, സാമൂഹികക്ഷേമ പെൻഷൻ കൺസോർഷ്യം പോലെയുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിന്നു പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾക്കു കൃത്യമായി പലിശ ലഭിക്കുന്നതാണു നെല്ലുസംഭരണവുമായി സഹകരിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. 22,000 കോടി രൂപയാണു പെൻഷൻ നൽകാൻ സമാഹരിച്ചത്. 8.5 മുതൽ 9% വരെ പലിശ സംഘങ്ങൾക്കു നൽകുന്നുണ്ട്.

English Summary : Thousand crores to pay by Kerala government to cooperative societies