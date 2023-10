സോളർ കേസിൽ തുടരന്വേഷണം കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സോളർ കേസിലെ സിബിഐ റിപ്പോർട്ടിലെ തുടരന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യം ഇനി പരസ്യമായി ഉയർത്തേണ്ടതില്ലെന്നും കൊട്ടാരക്കര കോടതിയിലെ കേസുമായി മുന്നോട്ടുപോയാൽ മതിയെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. എന്തന്വേഷണം വേണമെന്നു രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി ചേർന്നു തീരുമാനിക്കണമെന്നു ദേശീയ നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയോ കെപിസിസി നിർവാഹക സമിതിയോ ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തില്ല. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ വ്യക്തമായ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നെന്നു സിബിഐ റിപ്പോർട്ടിൽ തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ചേർന്ന യു‍ഡിഎഫ് ഏകോപന സമിതി യോഗവും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനു സർക്കാർ തയാറായില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ നടപടിയെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന യുഡിഎഫ് ഏകോപന സമിതി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തില്ല. പിന്മാറുകയല്ലെന്നും കൊട്ടാരക്കരയിലെ കേസിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. സിബിഐ റിപ്പോർട്ട് ഈ കേസിൽ തെളിവായി നൽകുമെന്നും നേതാക്കൾ പറയുന്നു.

English Summary : Congress will not demand further probe in Solar case