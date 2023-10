കരുവന്നൂർ: അരവിന്ദാക്ഷന്റെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നു

കൊച്ചി ∙ തൃശൂർ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷനുമായ പി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷന്റെ മാതാവിന്റെ പേരിലുള്ള 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിനു പുറമേ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലും വെളിപ്പെടുത്താത്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുന്നതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. പി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷൻ, സി.കെ.ജിൽസ് എന്നിവരെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിലാണ് ഇ.ഡി.ഇക്കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചത്.

പെരിങ്ങണ്ടൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ അരവിന്ദാക്ഷന്റെ മാതാവിന്റെ പേരിൽ 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നു ബാങ്കിലെ സെക്രട്ടറി തന്നെയാണു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇ.ഡിയോടു സമ്മതിച്ചത്. അരവിന്ദാക്ഷനും പിന്നീട് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിനിടയിൽ പെരിങ്ങണ്ടൂർ ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയിലെ ചിലർ അരവിന്ദാക്ഷന്റെ മാതാവിന്റെ പേരിൽ അവിടെ അക്കൗണ്ടില്ലെന്നു പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണു കോടതിയിൽ ഇ.ഡ‍ിയുടെ നീക്കം. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പി.സതീഷ്കുമാറിന്റെ സഹോദരൻ പി.ശ്രീജിത്തിനെയാണു പെരിങ്ങണ്ടൂർ ബാങ്കിൽ അരവിന്ദാക്ഷന്റെ മാതാവിന്റെ പേരിലുള്ള 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിനു നോമിനിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ‘മകൻ’ എന്ന വ്യാജേനയാണു ബാങ്കിന്റെ ഈ നടപടിയെന്നും ഇ.ഡി. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അരവിന്ദാക്ഷന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി 85 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു പ്രവാസിയായ അജിത്ത് മേനോനു വിറ്റതു സംബന്ധിച്ച തെളിവെടുപ്പും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ സാധാരണക്കാരുടെ നിക്ഷേപം ബെനാമി വായ്പയായി കടത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പി.സതീഷ്കുമാർ നടത്തിയ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക തിരിമറിക്കും ഒത്താശ ചെയ്തത് പി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷനാണെന്നാണ് ഇ.ഡി. പറയുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദ്യ റിമാൻഡ് കാലാവധി അവസാനിക്കും മുൻപ് അരവിന്ദാക്ഷനെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമർപ്പിച്ചത്. കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോടതി ഈ അപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും. 4.25 കോടി രൂപയുടെ ബെനാമി വായ്പ ലഭിച്ച സി.കെ.ജിൽസിനെയും ഇ.ഡി.കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും.

കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ മാനേജരായിരുന്ന എം.കെ.ബിജുവാണു കേസിൽ പി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷൻ, പി.സതീഷ്കുമാർ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഇ.ഡിയോടു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതെത്തുടർന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ മറ്റൊരു സിപിഎം കൗൺസിലറായ മധു അമ്പലപുരം തനിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയതായും മാനേജർ ബിജു മൊഴി നൽകി. ഇതെത്തുടർന്നാണ് ഇ.ഡി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മധുവിനെയും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തത്.

നോട്ട് നിരോധനകാലത്ത് സിപിഎം നിക്ഷേപിച്ചത് കോടികളുടെ കള്ളപ്പണം: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

കൊട്ടാരക്കര∙ നോട്ട് നിരോധനകാലത്ത് സിപിഎം സംസ്ഥാനത്തെ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിനു കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. 49000 രൂപ വീതം വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളിലായി വ്യാപകമായി പണം നിക്ഷേപിച്ചെന്നും കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയെ അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങാക്കി ഒരു വിഭാഗം കശ്മലൻമാർ‍ തടിച്ചു കൊഴുത്തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 13 കോടിയോളം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് നടന്ന താമരക്കുടി സർവീസ് സഹകരണബാങ്കിലെ സഹകാരികൾക്കായി ബിജെപി നടത്തിയ സഹകരണ സംരക്ഷണ അദാലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

പ്രക്ഷോഭത്തിന് സിഐടിയു

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സിഐടിയു സംസ്ഥാന ജനറൽ കൗൺസിൽ തീരുമാനം. 12 മുതൽ 17 വരെ സഹകരണ സംരക്ഷണ ക്യാംപെയ്‌ൻ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം അറിയിച്ചു.

