കരുവന്നൂരിൽ കുറ്റക്കാരൻ ഏതു കൊലകൊമ്പനായാലും നടപടി വേണം: ജി.സുധാകരൻ

ആലപ്പുഴ ∙ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി അംഗമോ ഏതാനും പാർട്ടിക്കാരോ ആരോപണത്തിൽ വന്നു വീണതു കൊണ്ടു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പരിശുദ്ധി ഇല്ലാതാകില്ലെന്നും ഏതു കൊലകൊമ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലും പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും മുൻ മന്ത്രിയും മുതി‍ർന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ ജി.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കരുവന്നൂ‍ർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘തെറ്റു ചെയ്യുന്നത് ഏതു കൊലകൊമ്പനായാലും നടപടിയെടുക്കണം. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു പാർട്ടിയുടേതുമല്ല, നിക്ഷേപകരുടേതാണ്. ബാങ്കിൽനിന്നു പണം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരുടെ സ്വത്തു കണ്ടുകെട്ടി തിരികെ ഈടാക്കണം’– വിഷയത്തിൽ വാർത്താ ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖം ചർച്ചയായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘‘ഇ.ഡി. ഭരണഘടനയുടെ ഉപകരണമാണ്. അവർക്ക് ഇടപെടാൻ അധികാരമുണ്ട്. ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഉപരിയല്ലേ ഭരണഘടന? ആരു വിചാരിച്ചാലും തടയാൻ പറ്റുമോ. അവരുമായി സഹകരിച്ചു വസ്തുതകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അവരുടെ നിഗമനം ശരിയല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടതു തെറ്റാണ്, ഇതാണു ശരി എന്നു കണ്ണനെപ്പോലുള്ളവർക്കു (സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയംഗവും തൃശൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമായ എം.കെ.കണ്ണൻ) പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടേ? അയാളല്ലേ നിർണായകമായ മുൻകയ്യെടുക്കേണ്ടത്? അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു പറയട്ടെ. അല്ലാതെ ഈ നാട്ടിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ലക്ഷക്കണക്കിനു ജനങ്ങളും എന്തു പിഴച്ചു’’– സുധാകരൻ ചോദിച്ചു.

പാർട്ടിക്കെതിരായല്ല പറയുന്നതെന്നും സിപിഎം എല്ലാ അഴിമതിക്കും എതിരാണെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ സെക്രട്ടറി അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. ദീർഘകാലം കുഴപ്പം നടന്നാൽ അതു ഭരണസമിതി ശരിയായി പരിശോധിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണ്. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഓഡിറ്റർമാർ എന്താണു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എത്ര സഹകരണ ബാങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാലും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെയുണ്ടാകും. അതു ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമുള്ളതാണ്.

പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്നിടത്തു മാത്രം ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നതു പക്ഷേ, ശരിയല്ല. പരാതിയുണ്ടാകുന്ന എല്ലായിടത്തും ഇ.ഡി അന്വേഷണം നടത്തണം. കരുവന്നൂരിൽ ഇഡി എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. അതു വരണം. ഇപ്പോൾ ചില വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു ചോർത്തിക്കിട്ടുന്നതാണ്.

താൻ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണു സഹകരണ വിജിലൻസ് എന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നതെന്നു സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിക്കാനാണിത്.

English Summary: In Karuvannur action must be taken no matter who the culprit is says G Sudhakaran