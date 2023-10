ദേ, ആകാശത്തൊരു പറക്കും മനുഷ്യൻ; കൗതുകമായി ജെറ്റ് സ്യൂട്ട്

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്താദ്യമായി കൊച്ചിയിൽ ‘പറക്കും മനുഷ്യനെ’ അവതരിപ്പിച്ചു കേരള പൊലീസ്. പൊലീസിന്റെ സൈബർ സുരക്ഷാ സമ്മേളനമായ കൊക്കൂണിലാണു മനുഷ്യനെ പറന്നുയരാൻ സഹായിക്കുന്ന ജെറ്റ് സ്യൂട്ടിന്റെ പ്രദർശനപ്പറക്കൽ നടത്തിയത്. യുകെ സ്വദേശിയായ ഗ്രാവിറ്റി ജെറ്റ് സ്യൂട്ട് പൈലറ്റ് പോൾ റോബർട്ട് ജോൺസാണു സ്യൂട്ടണി‍ഞ്ഞു പറന്നത്.

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, എഡിജിപി ഇന്റലിജൻസ് മനോജ് ഏബ്രഹാം, കെ.എൻ.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള കാണികളെ സാക്ഷിയാക്കിയായിരുന്നു കായലിനു മുകളിലൂടെ 4 മിനിറ്റോളം നീണ്ട പറക്കൽ. മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ പറക്കാനാകുന്ന ജെറ്റ് സ്യൂട്ടാണിത്. 2017 ലാണു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജെറ്റ് സ്യൂട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. സിന്തൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണു ജെറ്റ് സ്യൂട്ട് സംഘത്തെ കൊക്കൂണിലെത്തിച്ചത്.

സാഹസിക വിനോദമെന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെറ്റ് സ്യൂട്ട് പ്രകൃതിദുരന്ത മേഖലകളിലും യുദ്ധമുഖത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നരക്കോടി മുതൽ 4 കോടി വരെയാണു വില.

