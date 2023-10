വൈദ്യുതി കരാർ; കമ്മിഷൻ തീരുമാനം അടുത്തയാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം∙ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു 465 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിരുന്ന 4 കരാറുകൾ റദ്ദാക്കിയതു പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിർദേശം സംബന്ധിച്ചു റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ അടുത്തയാഴ്ച തീരുമാനമെടുക്കും. കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ സ്ഥലത്തില്ല. അദ്ദേഹം തിരികെയെത്തിയാൽ സർക്കാർ നിർദേശത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.



അതേസമയം, ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിട്ടും ബോർഡിന്റെ ഡാമുകളിൽ ശരാശരി 55% വെള്ളമേയുള്ളൂ. ശക്തമായ തുലാവർഷം കൂടി ലഭിച്ചാലേ അടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് ഡാമുകളിൽ ആവശ്യത്തിനു വെള്ളമുണ്ടാകൂ. വലിയ ഡാമുകളായ ഇടുക്കിയിൽ 43%, ശബരിഗിരിയിൽ 63%, ഇടമലയാറിൽ 58% എന്ന തോതിലാണ് വെള്ളം.

English Summary : Regulatory Commission decision on electricity contract on next week