4 വൈദ്യുതി കരാറുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ: മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം കമ്മിഷനു ലഭിച്ചില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു 465 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിരുന്ന 4 കരാറുകൾ റദ്ദാക്കിയതു പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഇതു വരെ റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനു ലഭിച്ചില്ല. തീരുമാനം ഏതു രീതിയിൽ കമ്മിഷനെ അറിയിക്കണം എന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് സർക്കാർ. ഇതു സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന് അയച്ചാൽ മതി എന്ന അഭിപ്രായവും കത്തു രൂപത്തിൽ കമ്മിഷനെ അറിയിക്കണമെന്നു മറ്റൊരു നിർദേശവും ഉണ്ട്.

ഫയൽ ഊർജ വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കൈവശമാണ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുകയും കമ്മിഷനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്താലേ തുടർനടപടി ഉണ്ടാകൂ. മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉത്തരവായി ഇറക്കണം എന്നാണു ചട്ടം. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിസഭയാണു കരാറുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കമ്മിഷന്റെ തുടർ നടപടി അടുത്തയാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സർക്കാർ നടപടി വൈകുന്നതിനാൽ കമ്മിഷന്റെ തീരുമാനവും വൈകും. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിനു വിരുദ്ധമായി കമ്മിഷൻ നീങ്ങുമെന്നു സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

നാലു വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാറുകളുടെ അനുമതി നിഷേധിച്ചു കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ട് 5 മാസമായി. ഇതു മൂലം ബോർഡിനു നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നു വൈദ്യുതി മന്ത്രി തന്നെ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ നഷ്ടം ഉപയോക്താക്കളുടെ മേൽ വരും. എന്നാൽ കരാർ റദ്ദാക്കിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കമ്മിഷന്റെ മേൽ ചുമത്തി ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാണു സർക്കാരും ബോർഡും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന പരാതി കമ്മിഷനുണ്ട്. കരാർ റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടികൾ നീണ്ടാൽ ആരോപണം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. യൂണിറ്റിന് 4.29 രൂപയ്ക്കു വൈദ്യുതി ലഭിച്ചിരുന്ന കരാറുകൾ ഇല്ലാതായതോടെ പീക് ലോഡ് സമയത്തെ വൈദ്യുതി കമ്മി നേരിടാൻ അധിക വില നൽകി പവർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നു വൈദ്യുതി വാങ്ങുകയായിരുന്നു.

English Summary: Revival of 4 power contracts: Cabinet decision not received by Commission