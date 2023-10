സഹകരണ മേഖല: സിപിഎമ്മുമായി ചേർന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രക്ഷോഭത്തിനില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സിപിഎം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിലും പ്രക്ഷോഭത്തിലും യുഡിഎഫ് പങ്കെടുക്കില്ലെന്നു കൺവീനർ എം.എം.ഹസൻ‍. എന്നാൽ, സഹകരണമേഖലയെ തകർക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടികൾക്കെതിരെ സഹകരണ വകുപ്പ് വിളിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിലും സെമിനാറുകളിലും പങ്കെടുക്കും.

സഹകരണ മേഖലയിലെ കേന്ദ്രസർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ സർക്കാർ വിളിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ഉയർത്തിയതു ലീഗും സിഎംപിയുമാണ്. സഹകരണ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമായും യോജിച്ചു പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നതായിരുന്നു സിഎംപി നിലപാട്. സിപിഎമ്മിന്റെ കരുവന്നൂർ ബാങ്കാണു പ്രതിസ്ഥാനത്തെങ്കിലും സഹകരണമേഖലയെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിഷയം വളരുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കരുതെന്നു ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ലീഗ് മൂന്നാം സീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല: ഹസൻ

ലോക്സഭയിലേക്കു മൂന്നാം സീറ്റ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചർച്ചയിലേക്കു യുഡിഎഫ് കടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഹസൻ പറഞ്ഞു. തനിക്കു മത്സരിക്കാൻ അയോഗ്യതയില്ലെന്നും എന്നാൽ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഭാരിച്ച ജോലിയുണ്ടെന്നും ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി ഹസൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: UDF not to conduct agitation with CPM regarding issues in cooperation sector