മരുന്നടിച്ചോ? കണ്ടെത്തും 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംശയമുള്ളയാളുടെ ഉമിനീർ മെഷീനിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അറിയാം. ലഹരി ഉപയോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പാടുപെട്ടിരുന്ന പൊലീസിന് ആശ്വാസമായി പുതിയ മെഷീൻ എത്തി – സോട്ടോക്സ മൊബൈൽ ടെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലാണ് മെഷീൻ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 11 പേർ പരിശോധനയിൽ‌ കുടുങ്ങി. 2 ദിവസം മുൻപ് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചവരെപ്പോലും യന്ത്രം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമായാൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമാക്കും.



മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉൗതിക്കുമ്പോൾ ഫലം തരുന്ന ബ്രത്തലൈസറാണ് പൊലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുതിയ യന്ത്രത്തിന്റെ വരവോടെ മറ്റു ലഹരിമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന പരിശോധന വേഗം പൂർത്തിയാക്കാം. സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അപ്പോൾത്തന്നെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും.

തമ്പാനൂർ – കിഴക്കേക്കോട്ട റോഡിലും മാനവീയം വീഥിയിലും നർകോട്ടിക് സെൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ ഇ.ബാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരീക്ഷണാർഥമുള്ള പരിശോധന. തമ്പാനൂരിലും പുത്തരിക്കണ്ടത്തുമായി 11 പേരെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 7 പേർ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്നു കണ്ടെത്തി. മാനവീയം വീഥിയിൽ 8 പേരിൽ 4 പേരാണു പോസിറ്റീവ് ആയത്.

എംഡിഎംഎ അടക്കമുള്ള രാസലഹരികൾ, ബ്രൗൺ ഷുഗർ, കഞ്ചാവ് തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം ലഹരിവസ്തുക്കളുടെയും ഉപയോഗം മെഷീൻ കണ്ടെത്തും. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ വിശദ വൈദ്യപരിശോധന വേണ്ടിവരില്ല.

ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽനിന്നു തൊണ്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പൊലീസിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. ഉടൻ പരിശോധിക്കാൻ മെഷീൻ വരുന്നതോടെ ആ ന്യൂനത പരിഹരിക്കപ്പെടും.

പരിശോധന വിജയിച്ചാൽ കൂടുതൽ മെഷീൻ വാങ്ങാൻ ശുപാർശ നൽകുമെന്നു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എച്ച്.നാഗരാജു പറഞ്ഞു. ഒരു മെഷീന് 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലയുണ്ട്.

