അപ്പനല്ലേ മോളുടെ ഭാഗ്യം; പിതാവിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റെടുത്ത മകൾക്ക് 75 ലക്ഷത്തിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം

അരൂർ∙പിതാവിന്റെ ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്ന് മകൾ എടുത്ത ടിക്കറ്റിന് ഒന്നാം സമ്മാനം. രാവിലെ എടുത്ത ടിക്കറ്റിന് വൈകിട്ട് സമ്മാനം ലഭിച്ചതിലെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കുടുംബം. ഇന്നലെ നറുക്കെടുത്ത സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് അരൂർ നെട്ടേശേരിൽ എൻ.ജെ.അഗസ്റ്റിന്റെ മകൾ ആഷ്‌ലിയെടുത്ത ടിക്കറ്റിനു ലഭിച്ചത്. 10 വർഷമായി അരൂർ ക്ഷേത്രം കവലയ്ക്കു സമീപം ദേശീയപാതയോരത്ത് ലോട്ടറി വിൽപന നടത്തുകയാണ് അഗസ്റ്റിൻ. അടുത്തുതന്നെ പലവ്യഞ്ജനക്കടയും നടത്തുന്നുണ്ട്.

അരൂർ വ്യാപാരഭവനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആഷ്‌ലി ദിവസവും കടയ്ക്കു മുന്നിലൂടെയാണ് ജോലിക്കു പോകുന്നത്. പതിവായി ടിക്കറ്റെടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ആഷ്‌ലിക്കില്ല. എങ്കിലും ഇടക്കിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട്. പിതാവിന്റെ കടയാണെങ്കിലും പണം നൽകി തന്നെയാണ് ആഷ്‌ലി ഇന്നലെയും ലോട്ടറി വാങ്ങി ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്തിയത്. വിവാഹിതയായ ആഷ്‌ലി കുടുംബസമേതം അർത്തുങ്കലാണ് താമസിക്കുന്നത്. സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് അരൂർ എസ്ബിഐ ശാഖയിൽ ഏൽപിച്ചു.

English Summary: Daughter buys Sthree Sakthi lottery from father's shop and becomes winner