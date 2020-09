മസൂദ് അസ്ഹറിനെ സുരക്ഷിത താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റി; തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ പാക്ക് മണ്ണിൽ കടന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന മുന്നറിയുപ്പുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തി പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നിയന്ത്രണ രേഖ ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. സ്വയം സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ പാക്കിസ്ഥാന് അവകാശമുണ്ടെന്നും പാക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മഹ്മൂദ് ഖുറേഷി പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയെയും സേനാ മേധാവിയെയും കണ്ടു ചർച്ച നടത്തി. ഇന്നു പുലർച്ചെയാണ് ‌വ്യോമസേന നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യന്‍ ആക്രമണത്തെ നേരിടാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ആദ്യം ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതു പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. മിറാഷ് 2000നെ തകർക്കാൻ എഫ് 16 വിമാനങ്ങള്‍ തയാറാക്കിയെങ്കിലും ആക്രമണം ശക്തമായിരുന്നതിനാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു.

ആദ്യ പ്രതികരണം പാക്കിസ്ഥാന്റേത്

ഇന്ത്യന്‍ തിരിച്ചടി അംഗീകരിക്കാതെയാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആദ്യപ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പാക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ തിരിച്ചാക്രമണത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം തിരികെ പോയെന്നുമായിരുന്നു പാക്ക് സൈനിക മേധാവിയുടെ വിശദീകരണം. ചില ചിത്രങ്ങളും പാക്കിസ്ഥാന്‍ പുറത്തുവിട്ടു. എന്നാൽ, ഇന്ത്യ തകർത്തത് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ താവളം തന്നെയെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഗോഖലെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യ തകർത്തത് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ താവളം തന്നെയാണ്. ആക്രമണത്തിന് തയറായ ചാവേറുകളുടെ സംഘമുൾപ്പെടുന്ന ബാലകോട്ടിലായിരുന്നു സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണം. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഒരു പൗരനുപോലും പോറലേറ്റിട്ടില്ലന്നും വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു. മിന്നലാക്രണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ ആർക്കും തിരിച്ചടിയിൽ പരുക്കുകളില്ലന്നും വിജയ് ഗോഖലെ വ്യക്തമാക്കി.

മസൂദ് അസ്ഹർ സുരക്ഷിത താവളത്തിൽ

ഭീകര സംഘടന ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ തലവൻ മസൂദ് അസ്ഹറിനെ സുരക്ഷിത താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. റാവൽപ്പിണ്ടിയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലായിരുന്ന അസഹ്റിനെ ബഹാവൽപ്പൂരിലെ രഹസ്യ താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് സൂചന. പുലർച്ചെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അസ്ഹറിനെ രഹസ്യ താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അസ്ഹറിനെ വിട്ടുക്കിട്ടാൻ ഇന്ത്യ നീക്കം ശക്തമാക്കിയതോടെയാണിത്. അസ്ഹറിന്റെ അടുത്ത അനുയായികളായ ജയ്ഷെ കമാൻഡർ കമ്രാനെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചതിന് പിന്നാലെ അസ്ഹറിന്റെ സുരക്ഷയും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

