ശ്രീനഗർ∙ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് അടച്ച വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ തുറന്നു. ജമ്മു കശ്മീർ, പഞ്ചാബ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിമാന സർവീസിനു തടസ്സമില്ല. പൈലറ്റുമാർക്കുള്ള നോട്ടാം (Notice to Airmen to alert aircraft pilots of potential hazards along a flight route) ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം പിൻവലിച്ചു. പാക്ക് പ്രകോപനത്തെ തുടർന്നാണു രാജ്യത്തെ അതിർത്തിക്കു സമീപമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടച്ചത്.

ലേ, ജമ്മു, ശ്രീനഗർ, ചണ്ഡീഗഡ്, അമൃത്‍സർ, ഷിംല, ധരംശാല, ഡെറാഡൂൺ, ഭുണ്ടർ, ഗഗൽ വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് അടച്ചിരുന്നത്. ഇവിടങ്ങൾ വ്യോമ നിരോധന മേഖലയായും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ പാക്കിസ്ഥാനു മുകളിലൂടെ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍, യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു പാക്കിസ്ഥാനു മുകളിലൂടെയാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കി.ഡൽഹിക്ക് വടക്കോട്ടുള്ള വ്യോമമേഖലയിൽനിന്നു വിമാനങ്ങൾ പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കി.

കശ്മീരിലെ ബുഡ്ഗാം ജില്ലയില്‍ വ്യോമസേന ഹെലിക്കോപ്റ്റർ തകർന്നതിനു പിന്നാലെയാണു വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയത്. വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടച്ചതിനെ തുടർന്നു യാത്രാവിമാനങ്ങൾ തടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജമ്മു, ലേ, ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കു വരാനിരുന്ന പല വിമാനങ്ങളും തിരിച്ചുവിട്ടു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ലഹോർ, മുൾട്ടാൻ, ഫൈസലാബാദ്, സിയാല്‍കോട്ട്, ഇസ്‍ലാമാബാദ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര, രാജ്യാന്തര സർവീസുകളും അടിയന്തരമായി നിർത്തിവച്ചു. ഇന്ത്യയിലെയും പാക്കിസ്ഥാനിലെയും വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടച്ചത് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വ്യോമ മേഖലയിലൂടെ പറക്കുന്ന രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങളെയും ബാധിച്ചു. ചില വിമാനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങി.

English Summary: NOTAM has been withdrawn. Flight operations will resume