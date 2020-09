ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ജിഎസ്ടി വിജയകരമായി അവതരിപ്പിച്ചതിന് ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സിലിന് ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പുരസ്‌കാരം ധനകാര്യമന്ത്രി അരുണ്‍ ജയ്റ്റ്‌ലിക്ക് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മന്‍മോഹന്‍ സിങ് നല്‍കിയത് കോണ്‍ഗ്രസിന് എതിരെ ആയുധമാക്കി ബിജെപി.

മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങില്‍നിന്ന് അരുണ്‍ ജയ്റ്റ്‌ലി പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചിത്രം ബിജെപി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഗബ്ബര്‍ സിങ് ടാക്‌സ് എന്നു രാഹുല്‍ മുമ്പ് ജിഎസ്ടിയെ വിമര്‍ശിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ട്വീറ്റില്‍ ബിജെപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന തരത്തില്‍ ചോദ്യചിഹ്നത്തോടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പരാമര്‍ശം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



2017-ല്‍ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഏറെ തിടുക്കപ്പെട്ടാണ് ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കിയത് എന്ന വിമര്‍ശനമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയില്‍ റാലിക്കെത്തിയപ്പോള്‍ ജിഎസ്ടിയെ വിമര്‍ശിച്ച ഡോ. മന്‍മോഹന്‍ സിങ് തന്നെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇതേവിഷയത്തില്‍ ധനകാര്യ മന്ത്രിക്കു പുരസ്‌കാരം നല്‍കാനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് പാര്‍ട്ടിക്കിടയില്‍ തന്നെ ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന പുരസ്‌കാരദാന ചടങ്ങില്‍ ഇരുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികള്‍ പങ്കെടുത്തു. സ്വവര്‍ഗ ലൈംഗികതയ്‌ക്കെതിരായ ഐപിസി 377-ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ കേസിലെ ഹര്‍ജിക്കാരും അവാര്‍ഡ് പങ്കിട്ടു.

English Summary : Arun Jaitley Gets Award From Manmohan Singh For GST, A BJP Jibe