ആ കുഞ്ഞ് ഇനി കേരളത്തിന്റെ നോവുന്ന ഓർമ; മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു

തൊടുപുഴ ∙ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ക്രൂരമർദനമേറ്റു മരിച്ച ഏഴു വയസ്സുകാരന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. കുട്ടി മരിച്ചതു തലയ്ക്കേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള അടി മൂലമെന്നാണു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. ശരീരത്തിൽ ഒട്ടേറെ ക്ഷതങ്ങളുണ്ട്. വാരിയെല്ലടക്കം മർദനത്തിൽ തകർന്നതായും പ്രാഥമിക പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ പറയുന്നു. തൊടുപുഴയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ച കുട്ടിയെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ പ്രതി അരുണ്‍ ആനന്ദ് എതിര്‍ത്തതിനാൽ കുഞ്ഞിനു വിദഗ്ധ ചികിൽസ കിട്ടാൻ വൈകിയെന്ന റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നാലെയാണു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.



കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്കു മുന്നിലും പിന്നിലും ചതവുണ്ട്. തലയോട്ടിയിൽ പൊട്ടലുണ്ട്. ശരീരത്തില്‍ ബലമായി ഇടിച്ചതിന്‍റെ പാടുകളും കാണാമെന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെയാണു കുരുന്നിന്‍റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 10 ദിവസമായി ചികിൽസയിലായിരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ വെന്‍റിലേറ്ററിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണു നിലനിര്‍ത്തിയിരുന്നത്. തലച്ചോറിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ച അവസ്ഥയായിരുന്നു. പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അരുണ്‍ ആനന്ദ് റിമാന്‍ഡിലാണ്.



ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചശേഷം അബോധാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച കുട്ടിയുടെ ചികില്‍സ മനഃപൂര്‍വം വൈകിപ്പിക്കാൻ അരുണ്‍ ആനന്ദ് ശ്രമിച്ചതിന് ആശുപത്രിയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണു തെളിവായത്. മദ്യലഹരിയില്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പ്രതി ഡോക്ടര്‍മാരുമായി വഴക്കിടുകയും പിന്നീടു കുട്ടിക്കൊപ്പം ആംബുലന്‍സില്‍ കയറാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ച കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ അവഗണിച്ചു.



അരുണ്‍ ആനന്ദ് ഡ്രൈവ് ചെയ്താണു കുട്ടിയുമായി യുവതിക്കൊപ്പം ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. ഷര്‍ട്ട് അഴിച്ചിട്ടിരുന്ന അരുണിന്‍റെ കാലുകള്‍ നിലത്ത് ഉറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് സ്ട്രെച്ചറില്‍ യുവതി കുട്ടിയുമായി ആശുപത്രിക്കുള്ളിലേക്കു കയരി. അരമണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കു സജ്ജരായി എത്തിയെങ്കിലും അരുണ്‍ ആനന്ദ് ഡോക്ടര്‍മാരുമായി വഴക്കിട്ട് സമയം വൈകിപ്പിച്ചു.



അമ്മയെ കാര്യങ്ങള്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫോണ്‍ വിളിച്ച് ആശുപത്രിക്കു ചുറ്റിലും നടക്കുകയായിരുന്നു യുവതിയെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. കുട്ടിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ ഉടൻ ഒാപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അരുൺ ഇതിനോട് യോജിച്ചില്ല. സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ടുനൽകാനും തയാറായില്ല. ഒാപ്പറേഷനുള്ള സമ്മതപത്രം ഒപ്പിടാൻ യുവതിയും തയാറായില്ല. പിന്നീട് ഡോക്ടർമാർ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോൺനമ്പർ ചോദിച്ചു.



ഫോണിലൂടെ എങ്കിലും സമ്മതം കിട്ടിയാൽ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് വഴങ്ങാതെ അധികൃതരോട് തർക്കിക്കുകയാണ് ഇരുവരും ചെയ്തത്. മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ കുട്ടിയെ ആംബുലന്‍സില്‍ കയറ്റിയെങ്കിലും കൂടെകയറാന്‍ യുവതിയും അരുണും തയാറായില്ല. വിദഗ്ധ ചികില്‍സ ലഭ്യമാക്കാമായിരുന്ന ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികം അരുണും യുവതിയും ചേര്‍ന്ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നത് വൈകിപ്പിച്ചു എന്നാണു ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത്.



English Summary: 7 year old Thodupuzha boy loses 10 day battle for life, dies at hospital