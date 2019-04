രാജ്യദ്രോഹിയെന്ന് വിളിച്ചു; ബിജെപി നേതാവിനെ ഗ്ലാസെടുത്തു എറിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഹിന്ദി വാർത്താചാനലിൽ തൽസമയ സംവാദത്തിനിടെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി അലോക്​ ശർമ ബിജെപി നേതാവ് കെ.കെ.ശർമയെ ഗ്ലാസെടുത്ത് എറിഞ്ഞു. കെ.കെ.ശർമ തുടർച്ചയായി അലോക് ശർമയെ ‘രാജ്യദ്രോഹി’എന്ന് വിളിച്ചതാണു പ്രകോപനത്തിനു കാരണം.

അവതാരകൻ പലവട്ടം ഇടപെട്ടുവെങ്കിലും ഇരുവരെയും ശാന്തരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ‘രാജ്യദ്രോഹി’ പരമാർശം അതിരുവിട്ടപ്പോൾ അലോക്​ ശർമ കസേരയിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റ് കുടിക്കാൻ വച്ച വെള്ളം നിറച്ച ഗ്ലാസ്​ വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ അവതാരകന്റെ ദേഹത്താണു വെള്ളം നിറച്ച ഗ്ലാസ് ചെന്നുവീണത്. പിന്നീടു വസ്​ത്രം മാറി വന്നാണ്​ അദ്ദേഹം ചർച്ച തുടർന്നത്​. സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു മാപ്പു പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികൾ ചർച്ചക്കിടെ പരസ്പരം പോരടിച്ചു.

ഉത്തർപ്രദേശ്​ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്​ സൈന്യത്തെ മോദിയുടെ സേന എന്നു​ വിളിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ചർച്ച. കോൺഗ്രസ്​, ബിജെപി പ്രതിനിധികൾക്ക്​ പുറമെ രണ്ട്​ മുൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചർച്ചയിൽ പ​​ങ്കെടുത്തിരുന്നു.



English Summary; Congress Leader Throws Water at BJP Counterpart on Air After Being Called 'Traitor'