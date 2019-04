ന്യൂഡൽഹി∙ യുപിയിലെ മുസ്‍ലിംകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനു വോട്ടുചെയ്‌തു ന്യൂനപക്ഷവോട്ടു ഭിന്നിപ്പിക്കരുതെന്നു ബിഎസ്‌പി നേതാവ് മായാവതി. എസ്പി–ബിഎസ്പി–ആര്‍എല്‍ഡി സഖ്യത്തിന്‍റെ ആദ്യ സംയുക്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലിയില്‍ നരേന്ദ്ര മോദിക്കും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കുമെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണു മായാവതി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉന്നയിച്ചത്.

വ്യാഴാഴ്ച പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തുന്ന പടിഞ്ഞാറന്‍ യുപിയിലെ സഹാറന്‍പുര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ ദേവ്ബന്ദാണ് ആദ്യ സംയുക്തറാലിക്കു വേദിയായത്. ജാട്ടുകള്‍ക്കും പട്ടിക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും മുസ്‍ലിംകള്‍ക്കും നിര്‍ണായക സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയായതിനാല്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് എസ്പി–ബിഎസ്‌പി–ആര്‍എല്‍ഡി സഖ്യത്തിനുള്ളത്. മുസ്‍ലിം വോട്ടുകള്‍ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ബിജെപിയെ പരോക്ഷമായി സഹായിക്കാനാണു കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു റാലിയില്‍ മായാവതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കാവല്‍ക്കാരന്‍റെ കപടവേഷം മോദിയെ ഇനി തുണയ്ക്കില്ല. രാജ്യസുരക്ഷ മോദി അപകടത്തിലാക്കി. ദരിദ്രരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ പതിവു പരിപാടിയാണു ന്യായ് പദ്ധതി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്താല്‍ ചിലര്‍ ആരാധനാലയങ്ങള്‍ കയറിയിറങ്ങുകയും ഗംഗാ യാത്ര നടത്തുകയും ചെയ്യും– രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്കയ്ക്കുമെതിരെ മായാവതി പരിഹാസം ചൊരിഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും ഒരേ നാണയത്തിന്‍റെ ഇരുവശങ്ങളുമാണെന്നു സമാജ്‍വാദി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. യുപിയില്‍ ബിജെപിയെ തോല്‍പ്പിക്കാനോ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ജയിക്കാനോ അല്ല, പാര്‍ട്ടി വളര്‍ത്താനാണു കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമം. മോദിയുടെ വ്യാജവാഗ്ദാനങ്ങള്‍ ജനം തള്ളുമെന്നും അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു. ആര്‍എല്‍ഡി അധ്യക്ഷന്‍ അജിത് സിങ്ങും റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

