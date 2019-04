കമൽനാഥിന്റെ വിശ്വസ്തരുടെ വസതികളിൽ റെയ്ഡ്; 9 കോടി പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് സൂചന

ഭോപ്പാൽ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്തു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആദായനികുതി വകുപ്പിനെ ദുരുപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ മുറവിളി ഉയരുന്നതിനിടെ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിന്റെ വിശ്വസ്തരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ വ്യാപക റെയ്ഡ്‌. കമൽനാഥിന്റെ മുൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രവീൺ കക്കാറുടെ വീട്ടിലും മുൻ ഉപദേശകൻ രാജേന്ദ്ര കുമാർ മിഗ്‍ലാനിയുടെ വീട്ടിലുമാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പു ഉദ്യോഗസ്ഥർ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലും ഇന്നു പുലർച്ചെയുമായി തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഗ്രീൻ പാർക്കിലും മധ്യപ്രദേശിലുമായി ആറിടങ്ങളിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ 9 കോടി പിടിച്ചെടുത്തെന്നാണു വിവരം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നു മണിയോടെ കക്കാറിന്റെ ഇൻഡോറിലെ വീട്ടിലെത്തി 15 അംഗം സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേ വിജയ് നഗറിലുളള ഓഫിസിലും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റിടങ്ങളിലും പരിശോധന നടന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഹവാല വഴി വലിയ ഇടപാടുകൾ ഇരുവരും നടത്തിയെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്നാണു റെയ്ഡ് എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

കർണാടക ചെറുകിട ജലസേചന മന്ത്രി സി.എസ്. പുട്ടരാജു ഉൾപ്പെടെ ജനതാദൾ–എസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ വ്യാപക റെയ്ഡിനെതിരെ ദൾ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നതിനിടെയാണു മധ്യപ്രദേശിലും റെയ്ഡ്. ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ചെയ്തതു പോലുള്ള ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ നടപടികൾ വേണ്ടിവരുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയും കൂട്ടരും നഗരത്തിലെ ആദായനികുതി ഓഫിസ് നേരത്തെ ഉപരോധിച്ചിരുന്നു.

English Summary; Homes Of Kamal Nath's Aides in Indore and Delhi were raided by Income Tax officers