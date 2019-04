300 കിലോമീറ്റർ ഉയരെ ആകാശത്ത് സംഭവിച്ചതെന്ത്: ‘മിഷൻ ശക്തി’ വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയുടെ ആകാശനേട്ടമായ ഉപഗ്രഹവേധ മിസൈൽ (എ–സാറ്റ്) പരീക്ഷണം ‘മിഷൻ ശക്തി’യുടെ വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം. ഡിആർഡിഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായ ഈ നേട്ടത്തിലൂടെ, ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് പ്രതിരോധമുദ്ര പതിപ്പിച്ച യുഎസ്, റഷ്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയും എത്തിയിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 27ന് നടത്തിയ ദൗത്യത്തിന്റെ വിശദമായ വിഡിയോ ആണു പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

ബഹിരാകാശത്തുള്ള ഉപഗ്രഹത്തെ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചു തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് മിഷൻ ശക്തിയിലൂടെ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി കൈവരിച്ചത്. ഡിആർഡിഒ നിർമിച്ച ബാലിസ്റ്റിക് ഇന്റർസെപ്റ്റർ മിസൈൽ ഒഡീഷയിലെ എ.പി.ജെ.അബ്ദുൾ കലാം ദ്വീപിൽ സജ്ജമാക്കിയ വിക്ഷേപണത്തറയിൽ നിന്നാണു കുതിച്ചുയർന്നത്. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹത്തെ 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബഹിരാകാശത്തു വച്ച് മിസൈൽ തകർത്തു. ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 300 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരുന്നു പരീക്ഷണം.



ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരപഥം റഡാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചു മനസ്സിലാക്കി, അതിനെ തകർക്കുകയായിരുന്നു മിസൈലിന്റെ ദൗത്യം. മിസൈലിനു മൂന്ന് തലമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്ററകളും ഒരു ഹിറ്റ് ടു കിൽ വാഹനവും (കെവി). വിക്ഷേപണത്തറയിൽ നിന്നു പറന്നുയരുന്ന മിസൈൽ, റഡാറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപഗ്രഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ‘കൈനറ്റിക് കിൽ’ വിഭാഗത്തിലുള്ള, സ്ഫോടക ശേഖരമില്ലാത്ത മിസൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.



ശബ്ദത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കുതിച്ച് ഉപഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി (ഹിറ്റ് ടു കിൽ) തകർക്കുകയാണ് കൈനറ്റിക് കിൽ മിസൈലുകളുടെ പ്രവർത്തനരീതി. സ്ഫോടക വസ്തുക്കളില്ലാത്തതിനാൽ, ഉപഗ്രഹത്തെ തകർക്കുമ്പോൾ മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അവ ഭൂമിയിലേക്കു പതിക്കും മുൻപ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വച്ചുതന്നെ കത്തിത്തീരും.



മിഷൻ ശക്തി ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതു വിവാദമായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പെരുമാറ്റചട്ടലംഘനമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ മോദിയുടെ പ്രസംഗം പരിശോധിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ, പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനമില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി.



ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹവേധ മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം അതിഭയാനകമായ സാഹചര്യമാണു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു നാസാ മേധാവി ജിം ബ്രൈഡന്‍സ്‌റ്റൈന്‍ വിമർശിച്ചു. ഇന്ത്യ തകര്‍ത്ത ഉപഗ്രഹം 400 കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറിത്തെറിച്ചുവെന്നും ഈ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിനും ബഹിരാകാശ യാത്രികര്‍ക്കും അപകടകരമായ സാഹചര്യമാണു സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നും നാസ തലവന്‍ പറഞ്ഞു.



നാസയുടെ വിമര്‍ശനം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഡിആര്‍ഡിഒ മുന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ വി.കെ.സാരസ്വത് പറഞ്ഞു. മിസൈലും ഉപഗ്രഹവും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിയിടിയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറെക്കാലം തങ്ങിനില്‍ക്കാന്‍ മാത്രം ചലനവേഗമില്ല. 300 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ ഉണ്ടായ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ താഴേക്കു പതിച്ച് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ കത്തിച്ചാമ്പലാകും. ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയൊക്കെ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലത്തിനു ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ടോ?– സാരസ്വത് ചോദിച്ചു



