രാഹുലിനെ പോലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മൽസരിക്കാമോ: മോദിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് തരൂർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉത്തരേന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും മൽസരിച്ചു ജയിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർഥിത്വം തെളിയിക്കുന്നതെന്നു ശശി തരൂർ എംപി. കേരളത്തിലെയോ തമിഴ്നാട്ടിലെയോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മൽസരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നും തരൂർ വെല്ലുവിളിച്ചു.

രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തോടെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും പിടിഐയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ തരൂർ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാൽ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്നാണർഥം. പക്ഷേ, ബിജെപിയുടെ പതാകവാഹകനായാണു മോദി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്– ‘ഭൂരിപക്ഷത്തെ’ ഭയന്നാണു രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ മൽസരിക്കുന്നതെന്ന മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയെ വിമർശിച്ച് തരൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ അകൽച്ചയുണ്ടായി. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യ നേരിടുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ മൽസരിക്കുന്നതിനെ കാണേണ്ടത്. ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താനുള്ള പാലമാകാൻ രാഹുലിനു സാധിക്കും. രണ്ടിടത്തും ജയിക്കുമെന്നും രാഹുലിന് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇതുപോലെ ആത്മവിശ്വാസം മോദിക്കുണ്ടോ?– തരൂർ ചോദിച്ചു.



English Summary: Shashi Tharoor dares PM Narendra Modi to contest from Kerala or Tamil Nadu