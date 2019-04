ഒപ്പമിരുന്ന് കുടിച്ച പായസത്തിന് കണ്ണീർ കയ്പ്; അവന്റെ ഓർമകളിൽ കൂട്ടുകാർ

തൊടുപുഴ ∙ അമ്മയുടെ പങ്കാളിയുടെ ക്രൂരമർദനമേറ്റു മരിച്ച ഏഴു വയസ്സുകാരന്റെ മൃതദേഹം ഉടുമ്പന്നൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചകൾ. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വൈകിട്ട് എട്ടു മണിയോടെയാണു കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഉടുമ്പന്നൂരിലെ മാതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്.

അഞ്ചു മണി വരെ മൃതദേഹം ഉടുമ്പന്നൂരിൽ എത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു അറിയിപ്പും ആർക്കും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അയൽവീട്ടുകാര്‍ പോലും വിവരങ്ങൾ അറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി. മൃതദേഹം ഉടുമ്പന്നൂരിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ജനപ്രവാഹമായി. വൻ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ ശേഷം ബന്ധുക്കളിലൊരാളാണു വീടു തുറന്നത്.

മുത്തശ്ശിയും സഹോദരനും ഉൾപ്പെടയുള്ളവര്‍ നേരത്തേ വീട്ടിലെത്തി. എട്ടരയോടെ വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞു ശരീരമെത്തി. പോർച്ചിൽ ഇറക്കിവച്ച ‌മൃതദേഹം കാണാൻ ജനമൊഴുകിയെത്തി. ആ കുഞ്ഞിനോടു ക്രൂരത കാട്ടിയവരെ വാക്കുകളാൽ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയവർ. പൊതുദർശനത്തിനു ശേഷം വീടിനോടു ചേർന്നുള്ള പറമ്പിൽ തയാറാക്കിയ കുഴിയിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു.

ഒരു മാസം മുൻപാണു കുമാരമംഗലം സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിൽ കുട്ടി രണ്ടാം ക്ലാസില്‍ ചേര്‍ന്നത്. മികച്ച പഠന നിലവാരമാണു പുലര്‍ത്തിയിരുന്നതെന്ന് അധ്യാപകര്‍ പറയുന്നു. കുട്ടിയുടെ സ്‌കൂളിലെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ സംശയം തോന്നിയിരുന്നില്ലെന്നും അധ്യാപകര്‍ പറയുന്നു. ഒരു മാസം മുൻപാണ് ഏഴു വയസുകാരന്‍ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഈ സ്‌കൂളിലേക്ക് കയറിവന്നത്.

ഈ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഒമ്പതു വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ ഒരാളായി ഒരുമാസം. ഇവിടെയിരുന്നു നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങള്‍ കാണാനും കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും പഠിക്കാനും ഇനി ആ രണ്ടാം ക്ലാസുകാരനില്ല. മാര്‍ച്ച് 27നു വേനലവധിക്കു പൂട്ടുന്നതിനു മുന്‍പ് സ്‌കൂളിൽനിന്നു നല്‍കിയ പായസവും കുടിച്ച് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. കുമാരമംഗലത്തെ വാടകവീട്ടിലേക്കു താമസം മാറിയപ്പോഴാണു വീടിനോടു ചേര്‍ന്നുള്ള സ്‌കൂളിൽ കുട്ടിയെ ചേര്‍ത്തത്. 15 ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമേ കുട്ടി ക്ലാസില്‍ വന്നിട്ടുള്ളു. വേനല്‍ അവധിക്കു സ്‌കൂൾ പൂട്ടിയെങ്കിലും ഇവിടെയെല്ലാം ആ ഏഴുവയസുകാരന്റെ കളിചിരികള്‍ ബാക്കിയാണ്.

കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനായി ഉടുമ്പന്നൂരിലെ വീടിനോടു ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കുഴിയെടുക്കുന്നു...

ഏഴു വയസുകാരന്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഏറെ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളാണു പുറത്തുവന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തു മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോടെ ജീവിച്ചിരുന്നതാണു കുട്ടിയുടെ കുടുംബം. കുടുംബനാഥന്റെ വേർപാടിന്റെ വേദന മായുംമുൻപു തണൽ നിഴൽ പുതച്ചെത്തിയ സൗഹൃദത്തിനു മുന്നിൽ ആ അമ്മയ്ക്കു ബലികഴിക്കേണ്ടി വന്നതു നെഞ്ചോടു ചേർത്തു വളർത്തിയ സ്വന്തം കുരുന്നിന്റെ ജീവനെയായിരുന്നു.

പാപ്പനംകോട് ശ്രീചിത്ര എന്‍ജിനിയറിങ് കോളജില്‍നിന്നു ബിടെക് ബിരുദം നേടി മികച്ച രീതിയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നയാളാണു കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ്. അധ്യാപികയായി വിരമിച്ച അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ മകളെയാണു വിവാഹം കഴിച്ചത്. ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടു അറിയാമായിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ അവര്‍ കുടുംബത്തിലേക്ക് മരുമകളായി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. വിവാഹശേഷം വര്‍ക്‌ഷോപ്പ് നടത്താനാണു തൊടുപുഴയ്ക്കു പോയത്. സിഡിറ്റിലും ടെക്‌നോ പാര്‍ക്കിലും പിന്നീട് ആലുവയിലും കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണു കേസിലെ പ്രതി നന്തന്‍കോട് സ്വദേശി അരുണ്‍ ആനന്ദ്.

English Summary: The Funeral of Thodupuzha boy was held at the premises of his mother's house in Udumbannoor