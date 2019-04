ന്യൂഡൽഹി∙‘സങ്കല്‍പ് പത്ര’ പുറത്തിറക്കി ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കു കച്ച കെട്ടുകയാണു ബിജെപി. പ്രകടനപത്രിക ആറു കോടി ജനങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു തയാറാക്കിയതെന്നാണു പാർട്ടിയുടെ അവകാശവാദം. ഭരണനേട്ടങ്ങളും വികസനവും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന ബിജെപിക്കു തലവേദനയാകുന്നത് ഉൾപാർട്ടി പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കുന്നതിനൊപ്പം പാർട്ടിയിൽ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപക നേതാക്കളെ അനുനയിപ്പിക്കുകയെന്ന വലിയ ദൗത്യവും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായുടെ മുന്നിലുണ്ട്.

അമിത് ഷാ സ്ഥാപക നേതാക്കളെ കണ്ടു സംസാരിക്കുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രതിപക്ഷം അവസരം മുതലെടുക്കുന്നതാണ്, ഇടഞ്ഞ നേതാക്കളെ എത്രയും വേഗം അനുനയിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. വാരാണാസിയിൽ മോദിക്കെതിരെ സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മുരളി മനോഹർ ജോഷിയെ അവതരിപ്പിക്കാനാണു പ്രതിപക്ഷ ശ്രമമെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുവെന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെ പാർട്ടി അനുയായികളെ ശാന്തരാക്കാൻ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നേതൃത്വത്തിനു അനിവാര്യമാണ്. അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെളളിയാഴ്ച മുരളി മനോഹർ ജോഷി അഡ്വാനിയെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടിരുന്നു.



സ്ഥാപക നേതാക്കൾക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഗോദയിൽ ചുവന്ന കൊടി കാട്ടിയതു പാർട്ടിയിൽ കുറച്ചൊന്നുമല്ല അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചത്. ആറു വട്ടം അഡ്വാനിയെന്ന രാഷ്ട്രീയ ഭീഷ്മാചാര്യന്റെ പേരോടു ചേർത്തി എഴുതിയ മണ്ഡലമാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗർ. 1998 മുതൽ തുടർച്ചയായി അഡ്വാനിയെ ജയിപ്പിച്ച മണ്ഡലമാണു ഗാന്ധിനഗർ. എന്നാൽ ഇക്കുറി ഗാന്ധിനഗറിലെ ചുമരെഴുത്തുകൾ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായ്ക്കു വേണ്ടിയുളളതാണ്.

പതിനഞ്ചാം വയസിൽ തുടങ്ങിയ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനു 91–ാം വയസിൽ ബിജെപി നിർബന്ധിത അവധി നൽകി. ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയം വേണ്ടെന്നു വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ്. ബിജെപിയുടെ ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അഡ്വാനി പ്രിയ ശിഷ്യൻ മോദിക്കു വേണ്ടി വഴിമാറുകയാണ്.



സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിലല്ല അത് ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞ രീതിയോടാണു അഡ്വാനിക്കു നീരസം. ബിജെപിയുടെ നയങ്ങളോടു വിയോജിക്കുന്നവർ ദേശവിരുദ്ധരല്ലെന്നു അദ്ദേഹം ബ്ലോഗിൽ എഴുതിയതോടെ അഡ്വാനിയും നേതൃത്വവും തമ്മിലുളള അതൃപ്തി പരസ്യമായി. വിയോജിക്കുന്നവരെ ശത്രുക്കളായല്ല, രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളായാണു ബിജെപി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. 'രാജ്യം ആദ്യം, പിന്നെ പാർട്ടി, അവസാനം വ്യക്തി' എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ബ്ലോഗെഴുതിയത്.

പണ്ഡിറ്റ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ, അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്‍മാരായ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനായി എന്നു പറയുന്ന അഡ്വാനി ബിജെപിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന മുഖവും പ്രിയശിഷ്യനുമായിരുന്ന മോദിയെ ബ്ലോഗിൽ ഒരിടത്തും പരാമർശിക്കുന്നില്ലെന്നുളളതും ശ്രദ്ധേയം.



കാൺപൂരിൽ ബിജെപി സീറ്റു നിഷേധിച്ചതോടെ വോട്ടർമാർക്കു കത്തെഴുതി സ്ഥാപക നേതാവു മുരളി മനോഹർ ജോഷിയും രംഗത്തെത്തിയതു ബിജെപിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. മത്സരരംഗത്തു നിന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ബിജെപിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കിയതു പാർട്ടിയിൽ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തി.

2014ല്‍ മോദിക്കുവേണ്ടി വാരാണസി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്ത ജോഷിക്കു സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതു വൻ പ്രതിഷേധത്തിനാണു വഴിവച്ചത്. കാൺപൂരിൽ നിന്നല്ല ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ മത്സരിക്കേണ്ടെന്നാണു തന്നോടു നേതൃത്വം പറഞ്ഞതെന്നു മുരളി മനോഹർ ജോഷി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



അഡ്വാനിയെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചവിട്ടിപുറത്താക്കിയെന്നു വിമർശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രംഗത്തു വന്നതും ബിജെപിയെ സമ്മർദത്തിലാക്കി. ഹൈന്ദവ ധര്‍മം അനുസരിച്ചു ഗുരുക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും വന്ദിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണു പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ മോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുതുല്യനായ അഡ്വാനിയെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുകയാണു ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പരാമര്‍ശം.

മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ജോഷി ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു അനുനയവുമായി അമിത് ഷാ എത്തുന്നത്. 57% വോട്ടുകള്‍ നേടിയാണു കാണ്‍പൂരില്‍ 2014ല്‍ ജോഷി ജയിച്ചത്. 2014ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം മാര്‍ഗദര്‍ശക് മണ്ഡലില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ മത്സരിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നാണു ബിജെപി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്.

English Summary; Amit Shah meeting LK Advani and Murli Manohar Joshi is aimed at bringing the veterans back