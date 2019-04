കോൺഗ്രസിനെ സമയത്തു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം; ഇല്ലെങ്കിൽ കല്ലേറുകാർക്ക് അലവൻസ്: യോഗി

ബിജ്നോർ∙ കോൺഗ്രസിനെ സമയത്തു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീരിലെ കല്ലേറുകാർക്ക് അലവൻസ് നൽകുമെന്നും യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ബിജ്നോറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് യോഗിയുടെ പ്രസ്താവന.

ബിഎസ്പി അധ്യക്ഷ മായാവതിയെയും യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിമർശിച്ചു. 2014ലേതുപോലെ ഒരു സീറ്റുപോലും ബിഎസ്പിക്ക് ലഭിക്കില്ല. 38 സീറ്റിൽ മൽസരിക്കുന്നവർ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നതെന്നും മായാവതിയെ പരിഹസിച്ച് ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ബിഎസ്പി, എസ്പി, ആർഎൽഡി എന്നിവർ സഖ്യത്തിലാണ് മൽസരിക്കുന്നത്. എസ്പി – 37, ബിഎസ്പി – 38, ആർഎൽഡി – 3 എന്നിങ്ങനെയാണ് സീറ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

