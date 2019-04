മോദിയെപ്പോലെ ഇന്ത്യക്ക് അന്തസ്സ് നൽകിവർ ആരുമില്ല: കോൺഗ്രസിനെ കുത്തി വരുൺ

പിലിബിത്ത് ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രശംസിച്ചും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നുവന്ന പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ വിമർശിച്ചും വരുൺ ഗാന്ധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം. തന്റെ കുടുംബത്തിലെ ചില ആളുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മോദി ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകിയ അന്തസ്സും അഭിമാനബോധവും മറ്റാരും രാജ്യത്തിനു നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു വരുൺ പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ തന്റെ മണ്ഡലമായ പിലിബിത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു വരുൺ.

മോദി രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചു മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്യും. വാജ്‌പയി ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുവന്നയാളാണ്. പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

മോദി സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽനിന്നു വരുന്നയാളാണ്. എന്നാൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം പോലുമില്ല. കൂടുംബമില്ലാത്ത അദ്ദേഹം ആർക്കുവേണ്ടി അഴിമതി നടത്താനാണ്? – വരുൺ ചോദിച്ചു.

നിലവിൽ സുൽത്താൻപുരിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപിയായ വരുൺ നെഹ്റു–ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളയാളാണ്. നേതൃത്വവുമായുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതയെ തുടർന്നു ബിജെപിയുമായി കലഹിച്ചു നിന്നിരുന്ന വരുൺ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തഴയപ്പെട്ടതിൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു.



സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്നു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായി നല്ലബന്ധം പുലർത്തുന്ന വരുൺ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തിയതോടെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേക്കേറുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ അമ്മ മേനക ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലമായ പിലിബിത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് വരുൺ ചെയ്തത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ മേനകാ ഗാന്ധി സുൽത്താൻപുരിൽ നിന്നു മൽസരിക്കും.

