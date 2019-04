മോദിയും ബിജെപിയും തുടരും; രാഹുലും കോൺഗ്രസും മെച്ചപ്പെടുത്തും: സർവേ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും വിജയം പ്രവചിച്ച് അഭിപ്രായ സർവേകൾ. ബിജെപി നയിക്കുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണി (എൻഡിഎ) ലോക്സഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിൽ തുടരും. മാർച്ച്. ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവിധ സർവേകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് എൻഡിടിവിയുടേതാണു പ്രവചനം.

2014നേക്കാൾ തിളക്കം കുറയുന്ന ബിജെപി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 228 സീറ്റുകൾ നേടിയേക്കും. മറ്റു കക്ഷികളുടെ അംഗബലത്തിൽ എൻഡിഎ മുന്നണി കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടും. രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിരാശാജനകമായ പ്രകടനം മറികടന്ന് 88 സീറ്റ് നേടി നില മെച്ചപ്പെടുത്തും.



എൻഡിഎ 274, യുപിഎ 140 എന്നിങ്ങനെയാണു പ്രവചിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ. മറ്റു പാർട്ടികളും സ്വതന്ത്രരും ചേർന്ന് 129 സീറ്റുകളാണു നേടുക. ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗത്തിലും മോദിക്കു ഭരണം നിലനിർത്താനാകുമെന്നാണു സർവേകളിലെ പൊതു അഭിപ്രായം. എന്നാൽ സ്വതന്ത്രരുടെയും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെയും നിലപാടുകളിലാണു യുപിഎയുടെ സാധ്യതകൾ. 543 അംഗ ലോക്സഭയിൽ 272 സീറ്റാണു കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത്.



യുപിയിൽ വൈര്യം മറന്നു കൂട്ടുകൂടിയ എസ്പി– ബിഎസ്പി സഖ്യം ബിജെപിക്കു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 2014ൽ 80ൽ 71 സീറ്റാണു ബിജെപി നേടിയത്. ഇക്കുറി 40 സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങും. മായാവതിയുടെയും അഖിലേഷ് യാദവിന്റെയും സഖ്യം 36 സീറ്റുമായി വീര്യം കാക്കും.



അതേസമയം, മറ്റൊരു വലിയ സംസ്ഥാനമായ ബിഹാറിൽ ബിജെപിയും ജെഡിയുവും ഉൾപ്പെടുന്ന എൻഡിഎ മുന്നണി 40ൽ 31 സീറ്റും നേടും. കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയും 9 സീറ്റിലേക്കു ചുരുങ്ങും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസും കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ ടിആർഎസും ഗംഭീര വിജയം കരസ്ഥമാക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ടൈംസ് നൗ-വിഎംആര്‍ അഭിപ്രായ സര്‍വെ പ്രകാരം 279 സീറ്റ് എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുപിഎ 149 സീറ്റ് നേടും. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് 115 സീറ്റും ലഭിക്കുമെന്നു സര്‍വെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: BJP Will Manage Majority, With Allies, Predicts Poll Of Opinion Polls