ആദായനികുതി റെയ്ഡ്: വിശദീകരണം തേടി കമ്മിഷന്‍; ന്യായീകരിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിന്റെ വിശ്വസ്തരുടേത് ഉൾപ്പെടെ രാജ്യമെങ്ങും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആദായനികുതി റെയ്ഡുകളെക്കുറിച്ചു വിശദീകരണം തേടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. വിഷയത്തിൽ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയെയും കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡ‍് (സിബിഡിറ്റി) ചെയർമാനെയും കമ്മിഷൻ ഇന്നു വിളിച്ചുവരുത്തി. മധ്യപ്രദേശിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്ര പ്രദേശിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയോ നേർക്കാണു റെയ്ഡുകൾ നടന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ബിജെപി ഇത്തരം ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചു പ്രതിപക്ഷത്തെ ലക്ഷ്യമിടുകയാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. റവന്യൂ സെക്രട്ടറി എ.ബി. പാണ്ഡെയും സിബിഡിറ്റി ചെയർമാൻ പി.സി. മോദിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്മിഷനു മുന്നിൽ ഹാജരായി വിശദീകരിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

അതേസമയം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തു നടത്തുന്ന ഇത്തരം റെയ്ഡുകൾ ‘വേർതിരിവ് ഇല്ലാത്താകണമെന്നും’ ‘പക്ഷപാതരഹിതമായിരിക്കണമെന്നും’ ഞായറാഴ്ച കമ്മിഷൻ ധനമന്ത്രാലയത്തിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഭാവിയിലെ അത്തരം നടപടികളെക്കുറിച്ചു കമ്മിഷനെ അറിയിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ, റെയ്ഡിനെ ന്യായീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രംഗത്തെത്തി. ‘കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി ചൗക്കിദാർ ചോർ ഹെ (കാവൽക്കാരൻ കള്ളനാണ്) എന്ന് അവർ പറയുകയാണ്. എന്നാൽ അടുത്തിടെ നമ്മൾ കണ്ടു, എത്ര പെട്ടി പണമാണ് മധ്യപ്രദേശിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തതെന്ന്. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആരാണ് യഥാർഥ ചോർ (കള്ളന്‍)?’ – മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മാർച്ച് 10നാണ് മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവിൽ വന്നത്. അതിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെയും അവരുടെ അടുപ്പക്കാരുടെയും വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും റെയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സർക്കാർ സംവിധനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷം വിമർശിക്കുന്നത്.

English Summary: Election Commission to Discuss Ongoing I-T Raids With CBDT Chairman, Revenue Secretary