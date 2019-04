സൈനികന്‍ ജീവനൊടുക്കിയത് ഭാര്യയുടെ സുഹൃത്ത് ഫോണ്‍ ചെയ്ത ശേഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരതന്നൂർ സ്വദേശിയായ സൈനികൻ വിശാഖ് ജോലിസ്ഥലത്തു സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭാര്യയുടെ സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ. റൂറൽ എസ്പി ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാരനായ ആര്യനാട് ഉഴമലയ്ക്കൽ വിപിൻ വിലാസത്തിൽ അമിതാബ് ഉദയ്(26)നെ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിശാഖിന്റെ ഭാര്യ നെടുമങ്ങാട് പുതുക്കുളങ്ങര സ്വദേശി അഞ്ജനയ്ക്ക് (22)എതിരെ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തു. മറ്റൊരു യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സസ്പെൻഷനിലാണ് അമിതാബ് ഇപ്പോൾ.

വിവാഹശേഷം വിശാഖ് ജോലിസ്ഥലത്തേക്കു പോയപ്പോൾ അഞ്ജന സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കുവന്നു. ഭർത്തൃവീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടുവന്ന 17 പവൻ സ്വർണം അമിതാബിനു നൽകി. അഞ്ജനയുമായി അടുത്ത സൗഹൃദത്തിലായിരിക്കെ വിശാഖിനെ അമിതാബ് ഫോണിൽ വിളിച്ചു. അ‍ഞ്ജന ഗർഭിണിയാണെന്നും സംരക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് അറിയിച്ചതെന്നു വിശാഖിന്റെ സഹോദരൻ പൊലീസിനു നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.



അമിതാബിന്റെ ഫോൺ വിളിക്കുശേഷമാണു അഹമ്മദാബാദിലെ ജാംനഗറിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വിശാഖ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. സർവ്വീസ് റിവോള്‍വർ ഉപയോഗിച്ച് വെടിയുതിർത്തായിരുന്നു വിശാഖിന്റെ ആത്മഹത്യ.

ഓഫീസിലെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യയിലും അമിതാഭിനു പങ്കുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മരണങ്ങളില്‍ പ്രതിയാണെന്നു വ്യക്തമായതോടെയാണു പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വെള്ളനാട് സ്വദേശിയായ യുവതിയുമായി അമിതാബ് മുൻപു പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചശേഷം അമിതാബിൽ നിന്നു മോശമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന കേസിലാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.

