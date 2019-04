കന്നിവോട്ട് പുൽവാമ രക്തസാക്ഷികൾക്ക്; മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ വിശദീകരണം തേടി

ന്യൂഡൽഹി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടെ കന്നിവോട്ടർമാരോടു പുൽവാമയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ പേരിലും ബാലാകോട്ടിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയ സൈനികരുടെ പേരിലും വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം തേടി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറോടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം തേടിയത്.

സെനികരുടെ പേരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം നടത്തരുതെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കു വോട്ടു ചെയ്തു രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തീരാനായിരുന്നു കന്നി വോട്ടർമാരോടു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം.



നിങ്ങൾ പതിനെട്ടു വയസ് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശക്തമായ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാകണം നിങ്ങളുടെ വോട്ട്. പാവപ്പെട്ടവനു ഒരു വീട് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാകണം നിങ്ങളുടെ വോട്ട്. കർഷകരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ വെളളമെത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാകണം നിങ്ങളുടെ വോട്ട്– മോദി പറഞ്ഞു.

നിങ്ങളുടെ കന്നി വോട്ട് പുൽവാമയിലെ ധീര രക്തസാക്ഷികൾക്കും ബാലാകോട്ടിൽ പാക്കിസ്ഥാനു ഉചിതമായ മറുപടി നൽകിയ വൈമാനികർക്കും രേഖപ്പെടുത്താൻ തയാറുണ്ടോയെന്നു മോദി ചോദിച്ചു.

നേരത്തെ ഗാസിയാബാദിലും ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലികളിൽ സൈനികരെ 'മോദി സേന' എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതിനു ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ശാസിച്ചിരുന്നു.

