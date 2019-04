ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നാലേ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ: ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ഇന്ത്യയിൽ ബിജെപി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നാലേ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂവെന്ന് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ‘കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനുമായി ധാരണയെത്താൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, ബിജെപി വന്നാൽ, ഒരു വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായതിനാൽ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ധാരണ എത്തിയേക്കാം’ – ഇമ്രാൻ ഖാനെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്നാണു കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ മുസ്‍‌ലിം ആയാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ മുസ്‌ലിംകളിൽ തനിക്കറിയാവുന്ന പലരും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ഭയചികിതരാണ്. ഇസ്രയേലി പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെപ്പോലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ‘ഭയവും ദേശീയവികാരവും ഉയർത്തിയാണ്’ – ഇമ്രാൻ ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, പാക്കിസ്ഥാൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി സഖ്യത്തിലായെന്ന് ഇമ്രാന്റെ പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ‘മോദിക്കുള്ള ഓരോ വോട്ടും പാക്കിസ്ഥാനുള്ള വോട്ടാണ്. മോദിജിക്ക് ആദ്യം നവാസ് ഷരീഫിനോടായിരുന്നു സ്നേഹം, ഇപ്പോൾ ഇമ്രാൻ ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തു സുഹൃത്തുമായി. സത്യം പുറത്തുവന്നു’ – കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാല ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

