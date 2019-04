ഗ്രൂപ്പിനെ പാർട്ടിയാക്കിയ പ്രതിഭ

അന്തരിച്ച കെ. എം. മാണിയെ മുൻ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ഡി. ബാബുപോൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു

കെ.എം. മാണി അന്തരിച്ചു. കേരളരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉദിച്ചസ്തമിച്ച കാക്കത്തൊള്ളായിരം ചെറുകക്ഷികളെ പോലെ ചരിത്രത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ കക്ഷിയെ അവഗണിക്കാനാവാത്ത രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ അരങ്ങിൽ നിറച്ചു നിർത്തിയ മഹാപ്രതിഭയാണ് ഇതോടെ ഓർമയാവുന്നത്. സിദ്ധിയും ബുദ്ധിയും ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾ വിഘ്നേശ്വരനാകും എന്നതാണല്ലോ ഗണപത്യ രഹസ്യം. മാണിക്കാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യവും എന്നും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഭാഗ്യത്തിന്റെ കാര്യം ആദ്യം പറയാം. പി.ടി. ചാക്കോ മരിച്ച കാലത്ത് മരിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളകോൺഗ്രസ് ജനിക്കുമായിരുന്നില്ല. 1965–ൽ അന്ന് ഡിസിസി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മാണിക്ക് കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു വെങ്കിൽ മാണി കേരള കോൺഗ്രസിൽ എത്തുമായിരുന്നില്ല. ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് എം. പി. ആയിരിക്കെ തന്നെ മന്ത്രി ആകണം എന്ന ശാഠ്യം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ മാണിയും ജോർജ് സാറും പിണങ്ങേണ്ടിവരുമായിരുന്നില്ല. ഉറങ്ങാൻ കള്ള് വേറെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പോലെ പിളരാൻ വേറെ കാരണവും കുറേ കാലതാമസവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. മാണിയുടെ ശിഷ്ടായുസ്സിലും സമാനമായ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ആകെ ഒരു നിർഭാഗ്യം എന്നു പറയാവുന്നത് ബാർ കോഴയുടെ ആരോപണത്തിൽ കുടുങ്ങിയതും നിരപരാധിയെങ്കിൽ അക്കാര്യം കോടതി വഴി മാലോകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ കാർമേഘാവൃതനായി കാലയവനികയിൽ മറയേണ്ടി വന്നതും ആണ്.

സിദ്ധി, ബുദ്ധി, സാധന എന്ന ഗുണത്രയം ഭാഗ്യത്തോട് ചേർന്നാൽ എന്തുണ്ടാകും എന്നതിനുത്തരം ഒരു മാണി ഉണ്ടാകും എന്നതാണ്. മറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസുകൾ പോലെയും എൻ.ഡി.പി, എസ് ആർ പി തുടങ്ങിയ ഉദയാസ്തമയം കണ്ട ചെറുകക്ഷികൾ പോലെയും കേ.കോ.(മാ) അസ്തമിക്കാത്ത കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. അത് മാണിയുടെ മാത്രം സംഭാവനയാണ്.

കോൺഗ്രസിലെ ഒരു പ്രബലഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ മന്നം ആശീർവദിച്ച രാഷ്ട്രീയകക്ഷി. മന്നം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ അത് അവിഭക്ത കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലും അതിന്റെ സമാന്തര രൂപതകളിലുംപെട്ട ശുദ്ധമാന കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ അനുസരണയുള്ള അജഗണങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായി ഒതുങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു, മാണി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. മാണി ആലുവാ സാമ്പത്തിക പ്രമേയം വഴിയും അധ്വാനവർഗ്ഗ സിദ്ധാന്തം വഴിയും ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരു ദർശനവും തത്വശാസ്ത്രവും നിർമിച്ചെടുത്തു. ജേക്കബ്സണും മർഫിയും റബ്ബർതോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ സുറിയാനി കത്തോലിക്കരുടെ കൈവശമായിരുന്നു റബ്ബർ കൃഷി. അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് അവർക്കൊരു രാഷ്ട്രീയബദൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാണി അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.

കേരള ക്രൈസ്തവരിൽ സുറിയാനി കത്തോലിക്കക്കാർ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ആണ്. കേരള കർഷകരിൽ റബ്ബർ കർഷകരും ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി എങ്ങും എത്തുകയില്ല എന്ന് ബുദ്ധിമാനായ മാണി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നു വരുത്താനായി അടുത്ത ശ്രമം. മന്ത്രി ആയതോടെ എല്ലാ ഉപവിഭാഗങ്ങളും മാണിയോട് അടുത്തും തുടങ്ങി ഒപ്പം മൊത്തം കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും മാണിയാണ് രക്ഷകൻ എന്ന ധാരണയും വളർത്തി. അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കേരള കോൺഗ്രസുകാർ അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെതന്നെയാണ് എന്നും കർഷകരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കേരളകോൺഗ്രസുകാർ അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് എന്നും കേരളത്തെയും ലോകത്തെയും വിശ്വസിപ്പിച്ചു.

അങ്ങനെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ–സാമ്പത്തിക– സാമൂഹിക വീക്ഷണം ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായി ഒരു കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പിനെ വളർത്തിയെടുത്തു. അതാണ് കരിങ്ങോഴയ്ക്കൽ മാണി മകൻ മാണി.മാണി വളർത്തി, മാണി നടത്തി. മാണിക്ക് ശേഷം പ്രളയം, അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞെന്നും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വരാം. ഉപ്പോളം വരികയില്ല ഉപ്പിലിട്ടത് എന്നാണ് നിയമം.

മാണി 1967–ൽ എം.എൽ.എ ആയി. പിന്നെ മന്ത്രിയായ കാലത്ത് പേഴസ്ണൽ സ്റ്റാഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോസി വഴിയാവണം മാണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഫയലുകളിലേക്ക് തുരങ്കം നിർമിക്കാനായത്. ഏതായാലും അക്കാലത്ത് അസുലഭമായിരുന്ന ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ ഫയലുകൾ നാടകീയമായി ബഹുജനശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അന്ന് മാണിക്ക് കഴിഞ്ഞു. മാണിയുടെ വിജയരഹസ്യം ഇവിടെയാണ് കാണേണ്ടത്. ആകസ്മിക സംഭവങ്ങൾ വഴി ഒരുക്കിയിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ വഴി വിജിഗീഷുവായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് ആരുടേയും ദാക്ഷിണ്യം കൊണ്ടല്ല. അത് മാണിയുടെ പ്രാഗത്ഭ്യം കൊണ്ടു തന്നെ ആണ്.

അധ്വാനശീലമാണ് മാണിയുടെ വിജയരഹസ്യം. നാല് മണിക്കൂർ മതി ഉറക്കം. പിന്നെയൊക്കെ നെപ്പോളിയനെ പ്പോലെ പവർനാപ് മതി. 14X8=112 എന്ന് പണ്ട് പഠിച്ച പട്ടിക വച്ച് എഴുതിയാൽ മാണി തൃപ്തനാവുകയില്ല. 8X4=32, രണ്ട്, ശിഷ്ടം മൂന്ന്, 8X1=8, 8+3=11, അതായത് 112 എന്ന് മാണിക്ക് ബോധ്യം വരണം. ആ ബോധ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കം കളഞ്ഞും ഭക്ഷണം വെടിഞ്ഞും ജോലി ചെയ്യാൻ മാണിക്ക് മടിയില്ല.

നിയോജക മണ്ഡലത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് മാണിയുടെ ബലം. ഇടുക്കി കളക്ടറായി കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ പാലാ വഴി ഞാൻ കടന്നുപോകുമായിരുന്നു. മാണി മന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ പാലാ ഇന്ന് നാൽപതിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു മീനച്ചിൽകാരന്റെയും ഓർമയിൽ കാണുകയില്ല. ഊളമ്പാറയിലും പൂജപ്പുരയിലും ഉള്ള പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ – ഭ്രാന്താശുപത്രിയും സെൻട്രൽ ജയിലും– ഒഴികെ ഒരുവിധം എല്ലാം അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മാണി ഇതിനകം. പാലാ കേന്ദ്രമായി ഒരു ജില്ലയും ആവാം.

ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കെ.എം. മാണിയെത്തുന്നു. ഒരു പഴയകാല ചിത്രം.

നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുകാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മാണിയെ ആകർഷിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാലാക്കാരന്റെ കാര്യത്തിൽ മാണിക്ക് കക്ഷിഭേദമില്ല. കോൺഗ്രസുകാരന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടി ചത്താലും മാണി അവിടെയെത്തി അനുശോചനം അറിയിക്കും. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണമെങ്കിലും ഊരിയ പേന തയ്യാർ. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും ബേബി ജോണിന്റെയും ശൈലി തന്നെ.

മാണിയുടെ പെരുമാറ്റം ആരെയും വശീകരിക്കുന്നത് തന്നെ. മാണി സെക്രട്ടറിയേറ്റിലുള്ളപ്പോൾ ആ മുറി കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കരുടെ അവനവൻ കടമ്പയുടെ സെറ്റ് പോലെ ഇരിക്കും. പാച്ചല്ലൂർ വിക്രമനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തോണിപ്പാറ ഫാസ്റ്റ് വരും. ഫാസ്റ്റിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ നീങ്ങുന്ന മാണിയെ കാത്ത് വിക്രമൻ ഇല്ലാത്ത മാണിയെ ആലിംഗനെ ചെയ്ത് വല്ലാത്ത മട്ടിൽ നില്ക്കുകയാണ്. ആരെയും വിടുകയില്ല.

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വശത്താക്കാനും കൊണ്ടു നടക്കാനും മാണി മിടുക്കനാണ്. നമ്മോട് വിയോജിച്ച് ഫയലിൽ ഉത്തര വിടേണ്ടി വരുമ്പോഴും മാണിക്ക് പിണക്കമില്ല. സ്വന്തം ചുമതലയിൽ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. മറ്റ് മന്ത്രിമാരെ പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പഴിചാരുകയോ തള്ളിപ്പറയുകയോ ഒന്നും ഇല്ല. എന്നോട് രസത്തിലായിരുന്നില്ല ഒടുക്കമായപ്പോൾ. അതും ഇത്തരം പിണക്കം കൊണ്ടല്ല.

ജേക്കബും മാണിയും എന്റെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മാണിയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇഷ്ടപ്പെടും. മാണിയും ഞാനും ദീർഘകാലം അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിരുന്നു. പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥകൾ ഭൂരിപക്ഷവും കുറിക്കാൻ പറ്റിയതുമല്ല. എന്നാൽ ഒന്നു പറയാം. സോഫോക്ലീസ് പണ്ടു പറഞ്ഞതാണ്. പകൽ എത്ര സുന്ദരമായിരുന്നു എന്നറിയാൻ നേരം സന്ധ്യയാവണം. സെനറ്റർ ഡർക്സൺ അന്തരിച്ചപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് നിക്സൻ പറഞ്ഞത് ഉദ്ധരിച്ച് നിർത്തട്ടെ.

കെ.എം. മാണി പ്രണബ് മുഖർജിക്കൊപ്പം.

We who were privileged to be his friends can take comfort that Dirksen in the rich evening of his life, his leadership unchallenged, his mind clear, his great voice still powerful across the land could look back upon his life and say, “The day has indeed been splendid”.

മാണിയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു.