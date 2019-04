മെൻലോ പാർക്ക്∙ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് എന്തുകാര്യം? ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യരാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാജവാർത്തകളും അഭ്യൂഹങ്ങളും കളം നിറയാതെ നിഷ്പക്ഷത ഉറപ്പാക്കാൻ ഫെയ്‌സ്ബുക്, വാട്‌സാപ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതു വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങൾ.



ഏപ്രിൽ 11 മുതൽ ഏഴു ഘട്ടങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള ആശയപ്രചാരണത്തിൽ വ്യാജവാർത്തകളും മറ്റും കടന്നെത്താതിരിക്കാൻ 40 പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെയാണു ഫെയ്‌സ്ബുക് അധികൃതർ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ സുരക്ഷാ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന 30,000 ത്തോളം പേരും ആവശ്യാനുസരണം ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു.



ഫെയ്‌സ്ബുക്, വാട്‌സാപ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്നിവയിൽ വ്യാജവാർത്തകൾ ചെറുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെയാണു സുരക്ഷാനടപടികളിൽ സഹകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 10,000 ൽ നിന്ന് 30,000 പേർ എന്ന തലത്തിലേക്കു ഫെയ്‌സ്ബുക് ഉയർത്തിയത്. വാർത്തകളുടെയും മറ്റും നിഷ്പക്ഷ വിലയിരുത്തലിനായി പുറമേ നിന്നുള്ള ഏഴ് വസ്തുതാപരിശോധനാ സംഘങ്ങളുടെ അധിക സഹകരണവും ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇതിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നു.



ഫെയ്‌സ്ബുക് സ്ഥാപകൻ മാർക് സക്കർബർഗിന്റെ ഓഫിസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കലിഫോർണിയ മെൻലോ പാർക്കിലെ എംപികെ 21 എന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് ‘ഇന്ത്യ വാർ റൂമി’ന്റെ പ്രധാന ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം അയർലൻഡിലെ ഡബ്ലിനിലും സിങ്കപ്പൂരിലും രണ്ടു പ്രത്യേക ഓഫിസുകൾ കൂടി ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്ത സമയമേഖലകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്ന് ഓഫിസുകളിലൂടെ 24 മണിക്കൂറും ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധമായ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ ചലനങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായി വിലയിരുത്തുകയാണു ലക്ഷ്യം. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇന്ത്യ ഓഫിസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം.



ബ്രസീൽ, യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കാൾ വലുത്



ഇതാദ്യമായല്ല ഒരു രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഫെയ്‌സ്ബുക് ഇത്തരം നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്. ബ്രസീൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും യുഎസ് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഫെയ്‌സ്ബുക് ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവയെക്കാളെല്ലാം വലുതാണു ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ, 10,000 ത്തോളം പേർ അധികമായി ഉള്ള സംവിധാനം.



ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികവുമായി ഏറെ വൈവിധ്യമുളളതാണ് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അതിനാൽ തന്നെ പ്രത്യേക തലത്തിലാണു സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടൽ വിലയിരുത്തുന്നത്. നിർമിത ബുദ്ധി(ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ്) സങ്കേതങ്ങൾക്കൊപ്പം 16 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കായി ഓൺലൈൻ മൊഴിമാറ്റസങ്കേതങ്ങളും മറ്റും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുളള വാർത്തകൾ വിലയിരുത്താൻ മാത്രം 40 അംഗ പ്രത്യേക സംഘമാണു രംഗത്ത്.



വിവര വിശകലന സ്ഥാപനമായ കേംബ്രിജ് അനലറ്റിക്ക, ഫെയ്‌സ്ബുക് ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന ആക്ഷേപങ്ങളാണു ഫെയ്‌സ്ബുക് സ്ഥാപകൻ മാർക് സക്കർബർഗിനെ വ്യാജവാർത്തകൾക്കും മറ്റുമെതിരായ നിലപാടുകളുമായി രംഗത്തുവരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

പിന്നിട്ട ഒന്നരവർഷത്തിനിടെ വ്യാജവാർത്തകൾ തടയാനായി ഫെയ്‌സ്ബുക് വൻതുകയാണ് ചെലവിടുന്നതും. വ്യാജവിവരങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളും തടയാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു ഫെയ്‌സ്ബുക് അധികൃതരോടു പാർലമെന്റ് ഉപസമിതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ മൂന്നു മണിക്കൂറിനകം അവ സ്വമേധയാ ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ഇതിനിടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.



വ്യാജവാർത്തയ്ക്കെതിരെ കൈകോർത്ത് വാട്‌സാപും



ഫെയ്‌സ്ബുക്, വാട്‌സാപ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഭിന്നമാണെങ്കിലും വ്യാജവാർത്ത ചെറുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി കൈകോർത്താണ് വാട്‌സാപും മുന്നേറുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും വേഗം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണിത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ നിലപാടുകൾക്കു ചെവിയോർത്ത് 24 മണിക്കൂറും നിലകൊള്ളാൻ തുറന്ന നിലപാടാണ് രണ്ടു കമ്പനികളും സ്വീകരിക്കുന്നത്.



അതേസമയം, സങ്കീർണമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുസാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളതെന്നും ഇരുകമ്പനികളോടും അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രത്യേക വിഷയത്തിലോ മേഖലയിലോ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഏഴു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതും പ്രാദേശികവിഷയങ്ങളും വരെ ചർച്ചയാവുന്നത് നിരീക്ഷണ സംഘങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു.



വ്യാജവിവരങ്ങളുടെ പ്രചാരണം തടയുന്നതിൽ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെക്കാൾ അൽപം കൂടി സങ്കീർണമാണ് വാട്‌സാപിലേത്. സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നയാളിനും സ്വീകരിക്കുന്നയാൾക്കും മാത്രം കാണാനാകുന്നതരത്തിൽ എൻഡ്–ടു–എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ നടപ്പാക്കുന്നതാണു വാട്‌സാപ് സന്ദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്.



രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും മറ്റും ഓട്ടോമേറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ കൂടുതലായി അയയ്ക്കുന്നതും വിലയിരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർ പൊതുവിൽ അവയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്നു.

വ്യാജവാർത്തകളും വിഡിയോകളും മറ്റും പ്രചരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവയ്ക്കെതിരെ സൂചന ലഭിച്ച് മൂന്നു മണിക്കൂറിനകം അവ ഉറവിടം തിരഞ്ഞ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

