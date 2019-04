രാഹുലിന്റെ റാലി കണ്ടാല്‍ പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ആണെന്നു തോന്നും: അമിത് ഷാ

നാഗ്‌പുർ. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്ന വയനാടിനെതിരെ വർഗീയ പരമാർശം നടത്തി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ. പ്രസ്താവനയെ അപലപിച്ചു കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. വയനാടിനെ പാക്കിസ്ഥാനുമായി ഉപമിച്ചു കൊണ്ടുളള അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവന അത്യന്തം അപകടകരമാണെന്നായിരുന്നു കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പളളി രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം. നാഗ്‌പൂരിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു വിവാദ പരാമർശം.

ഏപ്രില്‍ നാലിനു രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വയനാട്ടില്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക നല്‍കാനെത്തിയപ്പോള്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പച്ച പതാക വഹിച്ചു നടത്തിയ റാലിയെ ചൂണ്ടികാട്ടിയായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പ്രസംഗം.

വയനാട്ടിലെ റാലി കണ്ടാൽ അത് ഇന്ത്യയിലാണോ പാക്കിസ്ഥാനിലാണോയെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്തിനാണ് അത്തരമൊരു സ്ഥലത്ത് രാഹുൽ മത്സരിക്കുന്നത്– അമിത് ഷാ ചോദിച്ചു. മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ പതാകയെ പാക്കിസ്ഥാൻ പതാകയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവന.



രാഹുല്‍ വയനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതു മുതല്‍ യുഡിഎഫ് സഖ്യകക്ഷിയായ മു‌സ്‌ലിം ലീഗിനെതിരെ ബിജെപി അഴിച്ചു വിടുന്ന വര്‍ഗീയ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കു പിന്നാലെയാണ് അമിത് ഷായുടെ പരാമര്‍ശം എന്നതു ശ്രദ്ധേയം.



മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ റാലിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും വയനാടിനെതിരെ വർഗീയ പരമാർശം നടത്തിയിരുന്നു. ഹിന്ദു മേഖലകളിൽ മത്സരിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കു മത്സരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേരു നേരിട്ടു പരാമർശിക്കാതെ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ മോദി പരിഹസിച്ചിരുന്നു.

കോൺഗ്രസ് എന്നും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എതിരായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളെ ഭീകരവാദികളായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്ന അവരിപ്പോൾ, അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണു ചില നേതാക്കൾ അഭയാർഥികളെപ്പോലെ പോകുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പരിഹസിച്ചിരുന്നു.

പ്രസ്താവന വൻ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനു തിരികൊളുത്തുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മതപരമായി വേർതിരിച്ചുകാണുന്നതാണു മോദിയുടെ നയമെന്നു സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ക്കെതിരെ പോരാടിയ ചരിത്രമുള്ള നാടാണു വയനാടെന്നും മോദിക്ക് അത് അറിയുമോയെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല മോദിയോടു ചോദിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ക്കെതിരെ ഗറില്ലാ യുദ്ധം നയിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനി പഴശ്ശി രാജയുടെ കര്‍മഭൂമിയാണ് വയനാട്.

കോണ്‍ഗ്രസിനും മുസ്‌ലിം ലീഗിനുമെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശവുമായി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. മുസ്‌ലിം ലീഗ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയെ ബാധിച്ച ഒരു വൈറസാണെന്നും രാഹുല്‍ ജയിച്ചാല്‍ ഈ വൈറസ് രാജ്യമാകെ വ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആദിത്യനാഥിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇതിനെതിരെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വര്‍ഗീയതക്കെതിരായ ആന്റി വൈറസാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് എന്ന് തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary; Is it in India or Pakistan? Amit Shah on Rahul’s Wayanad show:Controversy