കശ്മീർ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് വിഘടനവാദികൾ

ശ്രീനഗർ∙ 2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പു വ്യാഴാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദികൾ. വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി നിരത്തിലിറങ്ങാനാണ് വിഘടനവാദികളുടെ തീരുമാനം. ഹുറിയത്ത് നേതാക്കൾക്കെതിരായ എൻഐഎയുടെ നടപടിയെ തുടർന്നാണ് നീക്കം. ഇതിനെത്തുടർന്നു സംസ്ഥാനത്തു കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ജമ്മു, ബരാമുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്നത്. നേതാക്കൾക്കെതിരായ എൻഐഎ നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് പ്രവർത്തകരുടെ വാദം. കട–കമ്പോളങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി കശ്മീരിൽ ഹർത്താൽ ആചരിക്കാനും ജമ്മു കശ്മീർ വിമോചന മുന്നണി (ജെകെഎല്‍ഫ്) നേതാക്കൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധമെന്നു വിഘനവാദി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

ജമ്മുവിലും ബാരാമുള്ളയിലും നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നു ജനങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കണം. കശ്മീരിൽ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയല്ല ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജെകെഎൽഎഫ് ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് യാസിൻ മാലിക്കിനും മറ്റുനേതാക്കൾക്കുമെതിരായ എൻഐഎ നടപടി. അതിനാൽ ആദ്യഘട്ടം തന്നെ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്’– വിഘടനവാദി നേതാക്കൾ പറയുന്നു.

കശ്മീരിലെ പ്രധാനപാത അടച്ചതിനെതിരെയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് വിഘടനവാദികള്‍ ഉയർത്തുന്നത്. ശ്രീനഗറിലെ ജയലിലുള്ളവർ പൊലീസിൽ നിന്നും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയാകുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

അനന്ത്‌നാഗ്, ബരാമുള്ള, ജമ്മു, ലഡാക്ക്, ശ്രീനഗർ, ഉദ്ദംപുർ എന്നിങ്ങനെ ആറു മണ്ഡലങ്ങളിൽ അഞ്ചുഘട്ടങ്ങളിലായാണ് കശ്മീരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബരാമുള്ളയും ജമ്മുവും വിധിയെഴുതുന്നു. ഏപ്രിൽ 11, ഏപ്രിൽ 18, ഏപ്രിൽ 29, മെയ് 6 എന്നിങ്ങനെയാണ് അഞ്ചുഘട്ടങ്ങൾ. രണ്ടാംഘട്ടമായ ഏപ്രിൽ 18–നു ശ്രീനഗറും ഉദ്ദംപൂരും വിധിയെഴുതും. അനന്ത്നാഗിൽ മൂന്നുഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പു നടക്കുന്നത്. അവസാന വോട്ടെടുപ്പു നടക്കുന്ന മെയ് 6ന് ലഡാക്കും അനന്ത്നാഗും പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തും.

