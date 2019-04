പിലിബിത്ത്∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പിലിബിത്തിൽ നിന്നു ജനവിധി തേടുന്ന ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി വരുൺ ഗാന്ധിക്കെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനെ സമീപിച്ച് ബിഎസ്എന്‍എല്‍. 38616 രൂപയുടെ ടെലഫോണ്‍ ബില്‍ വരുണ്‍ ഗാന്ധി അടയ്ക്കാനുണ്ടെന്നും ബിൽ അടയ്ക്കണമെന്ന നിർദേശം തുടർച്ചയായി വരുൺ ഗാന്ധി തളളിയതായും പിലിബിത്ത് ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്കു ബിഎസ്എന്‍എല്‍ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

2009 മുതൽ 2014 വരെയുളള കാലയളവിൽ 38616 രൂപ ബിൽ ഇനത്തിൽ നൽകാനുണ്ടെന്നും വരുണിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ബിഎസ്എന്‍എല്‍ പറയുന്നു.

മാര്‍ച്ച് 30 നാ‌ണു വരുണിനെതിരെ നടപടിയാവശ്യപ്പെട്ടു ബിഎസ്എന്‍എല്‍ പിലിബിത്തിലെ ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്കു പരാതി നൽകിയത്. വരുൺ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫിസ് ഫോണിന്റെ ബില്ലാണ് ഇത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു മുന്നിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളും സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നു നോ ഒബ്‌ജക്ഷൻ ലെറ്റർ കൂടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ വരുൺ ഗാന്ധി നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതു തങ്ങളുടെ നോ ഒബ്‌ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയാണെന്നും വരുണിന്റെ നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വരുൺ ഗാന്ധിയുടെ നോമിനേഷൻ ഇതിനാൽ തളളാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനു അധികാരമുണ്ടെന്നും ബിഎസ്എൻഎൽ വാദിക്കുന്നു. സുൽത്താൻപൂരിൽ നിന്നു 2014 ൽ ജനവിധി തേടിയ വരുൺ ഇത്തവണ അമ്മ മനേകാ ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലമായ പിലിബിത്തിൽ നിന്നാണു മത്സരിക്കുന്നത്. മനേക ഗാന്ധി വരുണിന്റെ മണ്ഡലമായ സുൽത്താൻപൂരിൽ മത്സരിക്കും.

English Summary; Varun Gandhi Hasn't Paid Phone Dues Of Rs. 38,616 Despite Reminders says BSNL