ന്യൂഡൽഹി∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂരില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രസംഗം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ചട്ടലംഘനമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് ഒസ്മനാബാദ്‌ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ റിപ്പോര്‍ട്ട് നൽകി. ബാലാകോട്ടില്‍ പാക്കിസ്ഥാന് തിരിച്ചടി നല്‍കിയ സൈന്യത്തിനും പു‍ല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യുവരിച്ച സൈനികര്‍ക്കും വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ അഭ്യര്‍ഥന.

സംഭവത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇന്നലെ വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. ലാത്തൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടെ കന്നിവോട്ടർമാരോടു പുൽവാമയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ പേരിലും ബാലാകോട്ടിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയ സൈനികരുടെ പേരിലുമാണ് മോദി വോട്ടുതേടിയത്. സെനികരുടെ പേരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം നടത്തരുതെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കു വോട്ടു ചെയ്തു രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തീരാനായിരുന്നു കന്നി വോട്ടർമാരോടു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം.

നിങ്ങൾ പതിനെട്ടു വയസ് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശക്തമായ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാകണം നിങ്ങളുടെ വോട്ട്. പാവപ്പെട്ടവനു ഒരു വീട് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാകണം നിങ്ങളുടെ വോട്ട്. കർഷകരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ വെളളമെത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാകണം നിങ്ങളുടെ വോട്ട്– മോദി പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ കന്നി വോട്ട് പുൽവാമയിലെ ധീര രക്തസാക്ഷികൾക്കും ബാലാകോട്ടിൽ പാക്കിസ്ഥാനു ഉചിതമായ മറുപടി നൽകിയ വൈമാനികർക്കും രേഖപ്പെടുത്താൻ തയാറുണ്ടോയെന്നു മോദി ചോദിച്ചിരുന്നു.

നേരത്തെ ഗാസിയാബാദിലും ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലികളിൽ സൈനികരെ 'മോദി സേന' എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതിനു ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ശാസിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Narendra Modi violated model code of conduct by campaigning in the name of soldiers